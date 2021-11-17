Рада прийняла за основу законопроект про системи накопичення енергії

Верховна Рада 242 голосами ухвалила у першому читанні проєкт закону №5436-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії».
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Метою законопроєкту в пояснювальній записці зазначено необхідність законодавчого врегулювання діяльності з накопичення енергії та визначення статусу систем накопичення енергії та оператора системи накопичення енергії.
Документ пропонує внести зміни до законів «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо поширення повноважень регулятора на діяльність з накопичення енергії.
Зокрема, доопрацьованим законопроєктом:
- запроваджуються нові терміни: система накопичення енергії; оператор системи накопичення енергії та повністю інтегровані елементи мережі;
- створюється новий учасник ринку електроенергії – оператор системи накопичення енергії та визначаються його права та обов’язки;
- регулюється питання ліцензування діяльності щодо накопичення енергії;
- регулюється питання щодо можливості використання системи накопичення енергії споживачами, а також виробниками е/е, зокрема, виробниками е/е за «зеленим тарифом»;
- встановлюється загальна заборона для оператора системи передачі та операторів систем розподілу здійснювати діяльність із накопичення енергії.