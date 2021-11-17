Шахтарі Добропіллявугілля вимагають погашення понад 100 мільйонів зарплатного боргу

Обновлено: Ноябрь 17, 2021. Тэги: , ,

Шахтарі Добропіллявугілля вимагають погашення понад 100 мільйонів зарплатного боргу

Попереджувальну підземну акцію протесту провели працівники дільниці №2 ВП «Шахтоуправління «Добропільське» ДП «Добропіллявугілля – видобуток».

Про це у Фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
«Люди знаходились в шахті, на своїх робочих місцях, проте на годину призупинили видобуток вугілля. Трудовий колектив держпідприємства обурений бездумною політикою керівництва, безгрошів’ям — вбачають у чинній стратегії керівництва планомірне знищення їхнього підприємства», — написав він.
«Серед трудового колективу ДП «Добропіллявугілля – видобуток» виникла напружена ситуація, адже шахтарі Добропільщини зробили вагомий внесок у забезпечення державних ТЕС вугіллям, але не отримують за свою виконану роботу своєчасної та гідної заробітної плати» — йдеться у зверненні гірників державного вугільного підприємства.
Після сьогоднішньої мирної підземної акції протесту, працівники повідомили керівництво дільниці, ДП «Добропіллявугілля – видобуток», ВП «Шахтоуправління «Добропільське», що у випадку невиплати зарплатного боргу до 19 листопада, вони залишають за собою право припинити видобуток вугілля.
Станом на сьогодні зарплатний борг перед працівниками ДП «Добропіллявугілля – видобуток» сягнув 102,7 млн грн.
«Термінал» писав, Міністерство енергетики повідомило, що для виплат зарплати шахтарям у 2021 році і повного погашення цьогорічної заборгованості необхідно 2,1 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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