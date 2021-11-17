Шахтарі Добропіллявугілля вимагають погашення понад 100 мільйонів зарплатного боргу

Попереджувальну підземну акцію протесту провели працівники дільниці №2 ВП «Шахтоуправління «Добропільське» ДП «Добропіллявугілля – видобуток».
Про це у Фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
«Люди знаходились в шахті, на своїх робочих місцях, проте на годину призупинили видобуток вугілля. Трудовий колектив держпідприємства обурений бездумною політикою керівництва, безгрошів’ям — вбачають у чинній стратегії керівництва планомірне знищення їхнього підприємства», — написав він.
«Серед трудового колективу ДП «Добропіллявугілля – видобуток» виникла напружена ситуація, адже шахтарі Добропільщини зробили вагомий внесок у забезпечення державних ТЕС вугіллям, але не отримують за свою виконану роботу своєчасної та гідної заробітної плати» — йдеться у зверненні гірників державного вугільного підприємства.
Після сьогоднішньої мирної підземної акції протесту, працівники повідомили керівництво дільниці, ДП «Добропіллявугілля – видобуток», ВП «Шахтоуправління «Добропільське», що у випадку невиплати зарплатного боргу до 19 листопада, вони залишають за собою право припинити видобуток вугілля.
Станом на сьогодні зарплатний борг перед працівниками ДП «Добропіллявугілля – видобуток» сягнув 102,7 млн грн.
«Термінал» писав, Міністерство енергетики повідомило, що для виплат зарплати шахтарям у 2021 році і повного погашення цьогорічної заборгованості необхідно 2,1 млрд грн.