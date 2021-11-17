Уряд ліквідовує державний концерн «Укрторф»

Кабінет міністрів ліквідовує державний концерн «Укрторф» у зв’язку із недоцільністю подальшого функціонування.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання.

Як зазначається, головною метою діяльності концерну є забезпечення сприятливих умов для зміцнення матеріально-технічної бази підприємств-учасників, підвищення їх ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції на ринку, а також виконання державних програм і замовлень.

Однак «Укрторф» не виконав поставленні завдання, зокрема не вживав достатніх заходів для досягнення основної мети, визначеної його статусом, що призвело до зниження основних фінансово-господарських показників підприємств-учасників концерну, а також неефективних результатів його діяльності.

А відтак, уряд прийняв рішення ліквідували ДК «Укрторф» у зв’язку із недоцільністю подальшого функціонування, а також створити відповідну комісію, яка в шестимісячний термін повинна подати до Кабміну на затвердження ліквідаційний баланс концерну.