Екоінспекція нарахувала майже ₴15 млн штрафів за неякісне пальне

За 10 місяців Державна екологічна інспекція (ДЕІ) за результатами заходів державного нагляду на ринку пального застосувала санкцій на понад 14,5 млн гривень, що майже вдвічі більше, ніж за весь 2020 рік.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Зазначається, що з початку 2021 року ДЕІ провела 983 заходи державного ринкового нагляду з перевірки характеристик паливно-мастильної продукції – автомобільних бензинів та дизельного пального.

За результатами перевірок винесено 1 624 рішення про вжиття обмежувальних заходів та накладено санкцій на загальну суму понад 14,5 млн грн. Як зазначили у пресслужбі, це в 1,9 раза більше, ніж за весь минулий рік (7,5 млн грн).

Крім того, під час лабораторних випробувань якості пального зафіксовано, що 5 874,8 тонни продукції не відповідали встановленим вимогам, ще 1 357,6 тонни — становили небезпеку.