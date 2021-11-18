Міністр енергетики обговорив з віце-прем’єр-міністром Молдови питання синхронізації з ENTSO-E та безпеки постачання газу

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром, Міністром інфраструктури і регіонального розвитку Молдови Андрєєм Спину.

Інформує Урядовий портал.

Сторони оговорили процес підготовки до синхронізації енергосистем України та Молдови із європейською континентальною мережею ENTSO-E.

«Синхронізація – це не лише технічний процес, а й геополітичне питання, оскільки вона передбачає повне від’єднання від енергосистем Росії та Білорусі. В України є досвід роботи ринку електроенергії, і ми готові ділитися цим досвідом, адже інтеграція з Європою передбачає також запровадження нових прозорих правил ринку, що відповідатимуть вимогам європейського законодавства», — зазначив Герман Галущенко.

На порядку денному зустрічі також було питання забезпечення безпеки постачання газу.

Учасники зустрічі також обговорили концепцію регіонального партнерства енергетичної безпеки (RESP), яку Україна запропонувала європейським державам.

Андрєй Спину запевнив учасників зустрічі у підтримці цієї концепції з боку Молдови і готовності до співпраці з Україною в комунікації з Європейською Комісією щодо її реалізації. Також він висловив вдячність Україні за екстрену допомогу в постачанні газу та електроенергії у жовтні цього року.

Раніше Термінал писав, що прем’єр-міністр назвав переваги синхронізації ОЕС України з ENTSO-E.