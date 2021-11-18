Міністр енергетики обговорив з віце-прем’єр-міністром Молдови питання синхронізації з ENTSO-E та безпеки постачання газу

Обновлено: Ноябрь 18, 2021. Тэги: , , ,

Міністр енергетики обговорив з віце-прем’єр-міністром Молдови питання синхронізації з ENTSO-E та безпеки постачання газу

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром, Міністром інфраструктури і регіонального розвитку Молдови Андрєєм Спину.

Інформує Урядовий портал.

Сторони оговорили процес підготовки до синхронізації енергосистем України та Молдови із європейською континентальною мережею ENTSO-E.

«Синхронізація – це не лише технічний процес, а й геополітичне питання, оскільки вона передбачає повне від’єднання від енергосистем Росії та Білорусі. В України є досвід роботи ринку електроенергії, і ми готові ділитися цим досвідом, адже інтеграція з Європою передбачає також запровадження нових прозорих правил ринку, що відповідатимуть вимогам європейського законодавства», — зазначив Герман Галущенко.

На порядку денному зустрічі також було питання забезпечення безпеки постачання газу.

Учасники зустрічі також обговорили концепцію регіонального партнерства енергетичної безпеки (RESP), яку Україна запропонувала європейським державам.

Андрєй Спину запевнив учасників зустрічі у підтримці цієї концепції з боку Молдови і готовності до співпраці з Україною в комунікації з Європейською Комісією щодо її реалізації. Також він висловив вдячність Україні за екстрену допомогу в постачанні газу та електроенергії у жовтні цього року.

Раніше Термінал писав, що прем’єр-міністр назвав переваги синхронізації ОЕС України з ENTSO-E.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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