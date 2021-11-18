Нафта дешевшає в очікуванні продажу з резервів КНР

Ціни на нафту знижуються в четвер слідом за різким падінням напередодні після слів Китаю про те, що країна готується вивільнити нафту зі стратегічних резервів.

Передає Investing.

Рейтер повідомив з посиланням на джерела, що влада США звернулася до найбільших країн — споживачів нафти, включаючи Китай, Індію і Японію, із закликом розглянути можливість скоординованого відкриття запасів нафти з метою знизити ціни на паливо.

Китайський регулятор, керуючий державними резервами, повідомив, що ведеться робота в напрямку використання нафти з резервів, проте не став коментувати прохання Вашингтона.

Ф’ючерси на нафту марки Brent на 08:17 за Києвом знизилися на 0,45% до $79,92 за барель, WTI подешевшала на 0,82% до $77,72 за барель. Напередодні ціна Brent впала на 2,6% до мінімуму з початку жовтня, котирування WTI впали на 3%.

Раніше Термінал писав, що ціни на нафту коливаються.