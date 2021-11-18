Польща завершила прокладання підводної частини газопроводу Baltic Pipe

Обновлено: Ноябрь 18, 2021. Тэги: , ,

Польща завершила прокладання підводної частини газопроводу Baltic Pipe

Польський газовий оператор Gaz-System завершив прокладання підводної частини газопроводу Baltic Pipe.

18 листопада зроблено останній зварний шов, пише агенство АНГІ.

Уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, коментуючи завершення укладання підводної частини газопроводу, заявив, що «цей день значно наближає нас до досягнення бажаної безпечної диференціації джерел постачання до Польщі у 2022 році».

«Пропускна спроможність Baltic Pipe становитиме 10 млрд куб. м газу на рік, що можна порівняти з обсягом газу, який отримує польська компанія в рамках багаторічного контракту з російським Газпромом, який спливає в грудні 2022 року», — цитує РІА Новини Наїмського. Кілька років тому глави урядів Польщі та Данії підписали меморандум про будівництво газопроводу Baltic Pipe, яким планується постачати норвезький газ до Польщі через Данію. Передбачається, що газопровід має бути добудований у жовтні 2022 року. Проєкт оцінюється приблизно в €1,7 млрд. З цієї суми трохи більша частина припаде на польського оператора газу Gaz-System. Він неодноразово заявляв, що збирається імпортувати цим газопроводом великий обсяг газу, що пов’язано із закінченням у 2022 році контракту на постачання російського газу до Польщі.

Раніше «Термінал» писав, Baltic Pipe буде введений в експлуатацію з 1 жовтня 2022 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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