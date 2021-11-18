Росія і Білорусь обговорили союзний ринок електроенергії

Представники міністерств енергетики Білорусі і Росії обговорили в Мінську хід підготовки проекту міждержавного договору про формування об’єднаного ринку електроенергії Союзної держави.
Повідомляє Міненерго Білорусі.
Зокрема, розглянуто економічні аспекти паралельної роботи ринків електроенергії двох країн. Сторони також обговорили хід підготовки проекту міждержавного договору про формування об’єднаного ринку електроенергії Союзної держави, підписання якого передбачено союзною програмою зі створення спільного ринку електроенергії, затвердженою інтеграційним декретом глав держав 4 листопада.
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