Шебелинський НПЗ перейшов на виробництво зимового дизпалива

З початком зимового сезону з більш низькими температурними показниками планується також випуск арктичного ДП Shebel.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

При виготовленні зимового ДП Shebel використовуються присадки німецького хімічного концерну BASF, технологічні розробки якого компанія використовує і при виготовленні інших видів моторних палив (бензини Shebel 95, Shebel 92).

«Працюємо над тим, щоб українські водії мали достойну альтернативу імпорту», — зазначив директор з комерційних питань Укргазвидобування Сергій Федоренко.

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року Shebel запустив новий реактор гідроочищення дизельного пального з каталізаторною системою від провідної міжнародної компанії UOP, який збільшив потужність блоку гідроочищення на Шебелинському ГПЗ до 200 тис.тонн на рік, а у грудні 2019 року був введений в експлуатацію новий реактор депарафінізації з каталізаторною системою данської компанії Haldor Topsoe A/S, який дозволив випуск арктичного дизельного пального з граничною температурою фільтрованості -32 С.

Нагадаємо, Шебелинський НПЗ (Šhebel) — один з двох нині діючих нафтопереробних заводів в Україні. Його потужність становить близько 500 тис. тонн переробки сировини на рік. Завод веде свою історію з 1960 року. У 2015-2018 роках було реалізовано наймасштабнішу за останні 20 років модернізацію, завдяки чому вдалося здійснити перехід на випуск продукції виключно стандарту Євро 5. З 2018 року пальне виробництва Шебелинського НПЗ реалізується на ринку під торговою маркою Šhebel. В асортименті продукції: бензини Šhebel 92, Šhebel 95, дизельне пальне Šhebel ДП та скраплений газ Šhebel Euro LPG. Пальне Šhebel можна придбати у Київській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській областях і на підконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської областей.