Україна приме участь у процесі сертифікації Північного потоку-2 — Міненерго

Відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з Єврокомісаром із питань енергетики Кадрі Сімсон. В ході зустрічі обговорили питання сертифікації газопроводу «Північний потік-2», безпеки постачання газу до Європи, можливі варіанти зменшення впливу енергетичної кризи на європейський регіон.
Повідомляє Міненерго.
За словами Комісара Сімсон, Єврокомісія готова консультуватися з Україною в процесі підготовки висновку Комісії щодо проєкту рішення Федерального мережевого агентства Німеччини Bundesnetzagentur про сертифікацію Північного потоку 2.
Крім того, українську сторону запросили взяти участь у «групі ризику», створеної відповідно до Регламенту про безпеку постачання, яка складається виключно з держав-членів ЄС. Метою засідання «групи ризику» стануть консультації щодо стану енергетичної безпеки в Україні, вироблення спільних рішень та взаємодопомога разом з європейськими країнами у кризових ситуаціях.
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