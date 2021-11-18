Україна запропонувала Європі знизити вартість транзиту та надати ПСГ для резерву

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн сказав, що Україна готова знизити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Глава Української держави представив низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі у Європі. Зокрема, співрозмовники обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки. Президент України наголосив, що наша держава готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива», — йдеться у повідомленні.

Крім того, співрозмовники детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи. У цьому контексті Зеленський вкотре наголосив, що проєкт «Північний потік-2» є насамперед загрозою безпеці всього континенту.

Тому президент подав пропозиції, спрямовані на запобігання енергетичній кризі в Європі. Зокрема, співрозмовники обговорили ідею створення регіональної платформи щодо зміцнення енергетичної безпеки.

«Термінал» писав, російський «Газпром» не забронював жодних додаткових потужностей для транзиту газу через Україну та не бронював транзитну потужність газопроводу «Ямал-Європа» на грудень — на тлі цього ціни на газ у Європі зросли.