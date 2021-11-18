Україна запропонувала Європі знизити вартість транзиту та надати ПСГ для резерву

Обновлено: Ноябрь 18, 2021. Тэги: , , ,

Україна запропонувала Європі знизити вартість транзиту та надати ПСГ для резерву

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн сказав, що Україна готова знизити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Глава Української держави представив низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі у Європі. Зокрема, співрозмовники обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки. Президент України наголосив, що наша держава готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива», — йдеться у повідомленні.

Крім того, співрозмовники детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи. У цьому контексті Зеленський вкотре наголосив, що проєкт «Північний потік-2» є насамперед загрозою безпеці всього континенту.

Тому президент подав пропозиції, спрямовані на запобігання енергетичній кризі в Європі. Зокрема, співрозмовники обговорили ідею створення регіональної платформи щодо зміцнення енергетичної безпеки.

«Термінал» писав, російський «Газпром» не забронював жодних додаткових потужностей для транзиту газу через Україну та не бронював транзитну потужність газопроводу «Ямал-Європа» на грудень — на тлі цього ціни на газ у Європі зросли.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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