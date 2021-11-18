В Укренерго повідомили про зміни у проведенні аукціонів з розподілу пропускної спроможності

Укренерго повідомило, що місячний аукціон з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів на грудень 2021 року відбудеться за резервною процедурою.



Про це пише пресслужба компанії.

Це пов’язано з тим, що 17.11.2021 НЕК «Укренерго» отримано ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 16.11.2021 про відкриття апеляційного провадження у справі за апеляційною скаргою АТ «ДТЕК Західенерго» на ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.10.2021 про скасування заходів забезпечення позову.Про дату, деталі та місце проведення місячного аукціону за резервним механізмом буде повідомлено додатково.

Враховуючи, що добові аукціони на 18-19.11.2021 було проведено та учасники отримали ФПП (фізичного права на передачу), такі результати не скасовуються. Однак, відповідно до ухвали суду, алгоритм обмеження ФПП змінився з пропорційного на послідовний. 18.11.2021 проведення добового аукціону на 20.11.2021 скасовується до моменту внесення змін до аукціонної платформи.

Плановий час відновлення добових аукціонів – 19.11.2021 на день постачання 21.11.2021. Для участі у добових аукціонах у разі їх відновлення 19.11.2021, зареєстровані учасники до кінця дня 18.11.2021 повинні надати грошове забезпечення та/або надати грошове зобов’язання, виконання якого має забезпечуватися банківською гарантією зареєстрованого учасника для участі в аукціонах. Грошовий внесок буде вважатися оплаченим в разі його надходження на поточний рахунок аукціонного офісу до кінця дня 18.11.2021.

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