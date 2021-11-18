Рубрика | Компании, Украина

В Укренерго повідомили про зміни у проведенні аукціонів з розподілу пропускної спроможності

Обновлено: Ноябрь 18, 2021. Тэги: ,

В Укренерго повідомили про зміни у проведенні аукціонів з розподілу пропускної спроможності

Укренерго повідомило, що місячний аукціон з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів на грудень 2021 року відбудеться за резервною процедурою.

Про це пише пресслужба компанії.
Це пов’язано з тим, що 17.11.2021 НЕК «Укренерго» отримано ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 16.11.2021 про відкриття апеляційного провадження у справі за апеляційною скаргою АТ «ДТЕК Західенерго» на ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.10.2021 про скасування заходів забезпечення позову.Про дату, деталі та місце проведення місячного аукціону за резервним механізмом буде повідомлено додатково.

Враховуючи, що добові аукціони на 18-19.11.2021 було проведено та учасники отримали ФПП (фізичного права на передачу), такі результати не скасовуються. Однак, відповідно до ухвали суду, алгоритм обмеження ФПП змінився з пропорційного на послідовний. 18.11.2021 проведення добового аукціону на 20.11.2021 скасовується до моменту внесення змін до аукціонної платформи.

Плановий час відновлення добових аукціонів – 19.11.2021 на день постачання 21.11.2021. Для участі у добових аукціонах у разі їх відновлення 19.11.2021, зареєстровані учасники до кінця дня 18.11.2021 повинні надати грошове забезпечення та/або надати грошове зобов’язання, виконання якого має забезпечуватися банківською гарантією зареєстрованого учасника для участі в аукціонах. Грошовий внесок буде вважатися оплаченим в разі його надходження на поточний рахунок аукціонного офісу до кінця дня 18.11.2021.

Читайте в «Терміналі», «Укренерго» розміщує 5-річні «зелені» єврооблігації на $825 млн під 6,875%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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