2021-11-19: Нафта торгується поблизу $82 за барель

Обновлено: Ноябрь 19, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-11-19: Нафта торгується поблизу $82 за барель

Ціни на нафту зростають у п’ятницю після падіння раніше до мінімальних рівнів за шість тижнів на сигналах про те, що США та Китай готуються розпочати продаж сировини зі стратегічних резервів.

Про це пише Investing.com.

Зниження цін на нафту знову привабило покупців, які вважають відкат ринку вдалою можливістю для входу до нього, пише Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден, який розглядає продаж нафти зі стратегічного резерву (Strategic Petroleum Reserve, SPR), закликав Пекін до скоординованих дій. Цього року Китай вже відкривав свої стратегічні резерви, аби знизити ціни на нафту у країні. У четвер представник Національного управління з продовольства та стратегічних резервів (NFSRA) повідомила агентству Bloomberg, що зараз відомство працює над тим, щоб знову почати продажі з резервів. Незабаром NFSRA опублікує інформацію щодо обсягів та термінів продажу нафти, зазначила вона.

Тим часом Reuters повідомило з посиланням на свої джерела, що Байден також закликав Індію і Японію розглянути можливість продажу сировини з резервів, щоб послабити тиск на ринок. «Цілком ймовірно, що США почнуть продавати нафту зі стратегічного резерву найближчим часом», — зазначає аналітик із сировинного сектору UBS Group AG Джованні Стауново.

«Питання зараз лише в тому, коли це станеться, і який обсяг нафти буде продано», — наводить слова експерта агентство Bloomberg.

Вартість січневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:35 мск у п’ятницю становить $81,84 за барель, що на $0,60 (0,74%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $0,96 (1,2%) – до $81,24 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла на цей час на $0,49 (0,62%) — до $79,5 за барель. На закриття торгів у четвер вартість цих контрактів збільшилася на $0,65 (0,8%) і становила $79,01 за барель. Термін дії грудневих контрактів спливає у п’ятницю.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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