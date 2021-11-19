Ціни ф’ючерсів на газ у Європі коливаються на початку торгів

Обновлено: Ноябрь 19, 2021. Тэги: ,

Ціни ф’ючерсів на газ у Європі коливаються на початку торгів

Ціни ф’ючерсів на газ у Європі на відкритті торгів коливаються в районі 1060-1110 доларів за тисячу кубометрів, знижуючись до розрахункової ціни напередодні.

Про це свідчать дані майданчика ICE Futures.

Вартість найближчих — грудневих — ф’ючерсів на газ по індексу голландського TTF на самому відкритті торгів склала 1096,2 долара, в перші 40 хвилин торгів демонструвала стійке зростання, досягнувши максимальних 1111 доларів, що на 1% нижче за розрахунок.

Однак о 10:04 ціни різко почали знижуватися, і до 10:30 опустилися до 1058,5 долара, що на 5,6% нижче за розрахункову ціну напередодні.

Різко вартість ф’ючерсів зросла з 12 листопада: за п’ять торгових днів розрахункова ціна підскочила на 25% — до $1121,8 минулого четверга. Зростання різко активізувалося 16 листопада після виходу новини про те, що німецький регулятор призупинив сертифікацію Nord Stream 2 AG як незалежного оператора трубопроводу «Північний потік — 2″, а вплинути на зростання в понеділок могли результати місячних аукціонів: «Газпром не забронював на грудень потужності газопроводу» Ямал – Європа» та газотранспортної системи України для додаткового транзиту газу.

Ціна на споті TTF 18 листопада трохи знизилася. Вартість контракту «на день вперед» з постачанням 19 листопада за день скоригувалась приблизно на 1% і склала $1092,9 за тис. куб. м. Ціни на газ у Європі різко зросли наприкінці літа – на початку осені. Ще на початку серпня розрахункова ціна найближчого ф’ючерсу за індексом голландського TTF становила близько $515 за тис. куб. м, а до кінця вересня показник зріс більш ніж удвічі. Експерти пов’язували зростання цін на газ у Європі з кількома факторами: низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ, обмеженням пропозиції з боку основних постачальників та високим попитом на скраплений природний газ в Азії. Історичний максимум – $1937 за тисячу куб. м — було досягнуто 6 жовтня, після чого ціни на газ почали знижуватися, а 1 листопада — вперше за півтора місяця — вартість ф’ючерсів опустилася нижче за $750 за тис. куб. м.

Автор:

(Всего статей: 19348)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: