Енергоатом розробив проєкт відновлення Вознесенської ГЕС

НАЕК «Енергоатом» розглядає можливість відновлення Вознесенської ГЕС – першої української гідроелектростанції, яка була введена в експлуатацію 8 травня 1927 року, але вже кілька десятиліть не працює.

Повідомляє Енергоатом.

Згідно із запропонованим проєктом, після реконструкції в машинному залі зможуть встановити 3-4 гідротурбіни різних типів – виробництва компаній Siemens Energy, General Electric, ANDRITZ. Новітні агрегати допоможуть увесь рік поспіль генерувати екологічно чисту електроенергію, при цьому загальна потужність станції становитиме до 9,5 МВт незалежно від погодних умов. Це стане відчутним внеском в декарбонізацію вітчизняної економіки.

За прогнозними розрахунками термін будівництва становитиме 12 – 15 місяців. Розмір необхідної інвестиції – близько мільярда гривень. Термін окупності інвестицій — не більше 3,5 років.

Туристично-рекреаційний комплекс відновленої Вознесенської ГЕС може складатися з власне діючої електростанції, оглядового майданчика з кафе, інформаційного центру, музею-експозиції турбін з макетом Южно-Українського енергокомплексу, рекреаційної зони, авто- і велопаркінгу, оглядового містка та спеціально відведених місць для риболовлі.

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