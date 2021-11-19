Енергоатом розробив проєкт відновлення Вознесенської ГЕС

Обновлено: Ноябрь 19, 2021. Тэги: ,

Енергоатом розробив проєкт відновлення Вознесенської ГЕС

НАЕК «Енергоатом» розглядає можливість відновлення Вознесенської ГЕС – першої української гідроелектростанції, яка була введена в експлуатацію 8 травня 1927 року, але вже кілька десятиліть не працює.

Повідомляє Енергоатом.

Згідно із запропонованим проєктом, після реконструкції в машинному залі зможуть встановити 3-4 гідротурбіни різних типів – виробництва компаній Siemens Energy, General Electric, ANDRITZ. Новітні агрегати допоможуть увесь рік поспіль генерувати екологічно чисту електроенергію, при цьому загальна потужність станції становитиме до 9,5 МВт незалежно від погодних умов. Це стане відчутним внеском в декарбонізацію вітчизняної економіки.

За прогнозними розрахунками термін будівництва становитиме 12 – 15 місяців. Розмір необхідної інвестиції – близько мільярда гривень. Термін окупності інвестицій — не більше 3,5 років.

Туристично-рекреаційний комплекс відновленої Вознесенської ГЕС може складатися з власне діючої електростанції, оглядового майданчика з кафе, інформаційного центру, музею-експозиції турбін з макетом Южно-Українського енергокомплексу, рекреаційної зони, авто- і велопаркінгу, оглядового містка та спеціально відведених місць для риболовлі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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