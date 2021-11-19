Контролюючі органи перевіряють рішення ДТЕК Енерго щодо ремонтів на ТЕС

Обновлено: Ноябрь 19, 2021. Тэги: ,

Контролюючі органи перевіряють рішення ДТЕК Енерго щодо ремонтів на ТЕС
Державні органи перевіряють ситуації з виведенням енергоблоків в короткочасні ремонти на шести ТЕС компанії ДТЕК Енерго.

Про це пише пресслужба ДТЕК.

«Наразі триває перевірка державними контролюючими органами ситуацій з виведенням блоків в короткочасні ремонти, що з об’єктивних причин періодично трапляються на ТЕС та ТЕЦ усіх форм власності. Серед них також і ТЕС компанії, зокрема, Бурштинська, Придніпровська, Добротвірська, Курахівська, Запорізька та Ладижинська ТЕС», — ідеться у повідомленні.

Зазначено, що по кожному випадку виведення блоків в короткочасні ремонти фахівці Держенергонагляду проводять відповідні перевірки та фіксують причини збоїв.

У ДТЕК Енерго запевнили, що компанія надає членам комісії максимальне сприяння у роботі. Також компанія сподівається на встановлення реальних та об’єктивних причин тих чи інших ситуацій, що склалися, з огляду на непросту ситуацію в українській енергетиці та її причини.

«Зі своєї сторони, ДТЕК Енерго робить все для забезпечення стабільності української енергосистеми, але стабільна ситуація в енергетиці залежить від зусиль усіх без винятку учасників ринку, починаючи від компаній, що генерують електроенергію, і закінчуючи контролюючими органами влади», – зазначається у повідомленні.

У компанії нагадали, що за 10 місяців цього року ДТЕК Енерго вклав у ремонтну кампанію блоків ТЕС, загальностанційного обладнання, будівель та споруд понад 1,9 млрд грн. На сьогодні енергетики виконали 27 планових ремонтів енергоблоків. Це понад 80% від запланованих у цьому році обсягів ремонтної кампанії.

Загалом за підсумками року компанія планує спрямувати в ремонтну кампанію ТЕС 2,5 млрд грн.

Підприємства теплової генерації ДТЕК Енерго (у складі ДТЕК Східенерго, ДТЕК Дніпроенерго і ДТЕК Західенерго) мають понад 13,5 ГВт загальної встановленої потужності.

Раніше «Термінал» писав, ДТЕК Енерго вимушено виводити енергоблоки ТЕС в аварійний ремонт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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