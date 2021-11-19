Контролюючі органи перевіряють рішення ДТЕК Енерго щодо ремонтів на ТЕС

Державні органи перевіряють ситуації з виведенням енергоблоків в короткочасні ремонти на шести ТЕС компанії ДТЕК Енерго.

Про це пише пресслужба ДТЕК.

«Наразі триває перевірка державними контролюючими органами ситуацій з виведенням блоків в короткочасні ремонти, що з об’єктивних причин періодично трапляються на ТЕС та ТЕЦ усіх форм власності. Серед них також і ТЕС компанії, зокрема, Бурштинська, Придніпровська, Добротвірська, Курахівська, Запорізька та Ладижинська ТЕС», — ідеться у повідомленні.

Зазначено, що по кожному випадку виведення блоків в короткочасні ремонти фахівці Держенергонагляду проводять відповідні перевірки та фіксують причини збоїв.

У ДТЕК Енерго запевнили, що компанія надає членам комісії максимальне сприяння у роботі. Також компанія сподівається на встановлення реальних та об’єктивних причин тих чи інших ситуацій, що склалися, з огляду на непросту ситуацію в українській енергетиці та її причини.

«Зі своєї сторони, ДТЕК Енерго робить все для забезпечення стабільності української енергосистеми, але стабільна ситуація в енергетиці залежить від зусиль усіх без винятку учасників ринку, починаючи від компаній, що генерують електроенергію, і закінчуючи контролюючими органами влади», – зазначається у повідомленні.

У компанії нагадали, що за 10 місяців цього року ДТЕК Енерго вклав у ремонтну кампанію блоків ТЕС, загальностанційного обладнання, будівель та споруд понад 1,9 млрд грн. На сьогодні енергетики виконали 27 планових ремонтів енергоблоків. Це понад 80% від запланованих у цьому році обсягів ремонтної кампанії.

Загалом за підсумками року компанія планує спрямувати в ремонтну кампанію ТЕС 2,5 млрд грн.

Підприємства теплової генерації ДТЕК Енерго (у складі ДТЕК Східенерго, ДТЕК Дніпроенерго і ДТЕК Західенерго) мають понад 13,5 ГВт загальної встановленої потужності.

Раніше «Термінал» писав, ДТЕК Енерго вимушено виводити енергоблоки ТЕС в аварійний ремонт.