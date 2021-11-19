Транснєфть відновила прокачку нафти по МНП Дружба у напрямку Польщі

Прокачування нафти магістральним нафтопроводом (МНП) Дружба у напрямку Польщі відновлено в повному обсязі.



Про це повідомив офіційний представник Транснефті Ігор Дьомін, пише Neftegas.ru.

Раніше, 18 листопада, Гомельтранснафта Дружба заявила, що: о 12.13 цього дня підприємство вийшло на режим планового перекачування вуглеводневої сировини на ділянці НПС Гомель – Мозир – Адамове; Білоруський оператор нафтопроводу Дружба підтверджує виконання всіх контрактних зобов’язань перед партнерами.

Нагадаємо, обмеження прокачування нафти нафтопроводом було пов’язане з тим, що Гомельтранснафта розпочала позаплановий ремонт на одній із гілок нафтопроводу. При цьому в повідомленні Гомельтранснафта Дружба від 18 листопада вказується, що обмеження обсягів перекачування нафти на 7% на ділянці НПС Гомель – Мозир – Адамово було пов’язане з плановими ремонтними роботами на нафтоперекачувальній станції Гомель.

Нафтопровід Дружба забезпечує постачання нафти на білоруські нафтопереробні заводи (НПЗ) та її транзит до Європи. Трубопровід бере свій початок у Самарській області, проходить через Брянськ і далі розгалужується на 2 ділянки – північну та південну, проходить через Білорусь, Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Угорщину, Латвію, Литву.