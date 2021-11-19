Транснєфть відновила прокачку нафти по МНП Дружба у напрямку Польщі

Прокачування нафти магістральним нафтопроводом (МНП) Дружба у напрямку Польщі відновлено в повному обсязі.
Про це повідомив офіційний представник Транснефті Ігор Дьомін, пише Neftegas.ru.
Раніше, 18 листопада, Гомельтранснафта Дружба заявила, що: о 12.13 цього дня підприємство вийшло на режим планового перекачування вуглеводневої сировини на ділянці НПС Гомель – Мозир – Адамове; Білоруський оператор нафтопроводу Дружба підтверджує виконання всіх контрактних зобов’язань перед партнерами.
Нафтопровід Дружба забезпечує постачання нафти на білоруські нафтопереробні заводи (НПЗ) та її транзит до Європи. Трубопровід бере свій початок у Самарській області, проходить через Брянськ і далі розгалужується на 2 ділянки – північну та південну, проходить через Білорусь, Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Угорщину, Латвію, Литву.