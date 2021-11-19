Транснєфть відновила прокачку нафти по МНП Дружба у напрямку Польщі

Обновлено: Ноябрь 19, 2021. Тэги: , ,

Транснєфть відновила прокачку нафти по МНП Дружба у напрямку Польщі

Прокачування нафти магістральним нафтопроводом (МНП) Дружба у напрямку Польщі відновлено в повному обсязі.

Про це повідомив офіційний представник Транснефті Ігор Дьомін, пише Neftegas.ru.

Раніше, 18 листопада, Гомельтранснафта Дружба заявила, що: о 12.13 цього дня підприємство вийшло на режим планового перекачування вуглеводневої сировини на ділянці НПС Гомель – Мозир – Адамове; Білоруський оператор нафтопроводу Дружба підтверджує виконання всіх контрактних зобов’язань перед партнерами.

Нагадаємо, обмеження прокачування нафти нафтопроводом було пов’язане з тим, що Гомельтранснафта розпочала позаплановий ремонт на одній із гілок нафтопроводу. При цьому в повідомленні Гомельтранснафта Дружба від 18 листопада вказується, що обмеження обсягів перекачування нафти на 7% на ділянці НПС Гомель – Мозир – Адамово було пов’язане з плановими ремонтними роботами на нафтоперекачувальній станції Гомель.
Нафтопровід Дружба забезпечує постачання нафти на білоруські нафтопереробні заводи (НПЗ) та її транзит до Європи. Трубопровід бере свій початок у Самарській області, проходить через Брянськ і далі розгалужується на 2 ділянки – північну та південну, проходить через Білорусь, Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Угорщину, Латвію, Литву.
Читайте в «Терміналі», «Транснефть»,  яка після інциденту з забрудненням нафти на трубопроводі «Дружба» в 2019 році безуспішно намагається отримати контроль над приватними пунктами здачі нафти в систему, змінила тактику.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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