Укргазвидобування заощадила 340 млн грн на двох тендерах із закупівлі труб

Обновлено: Ноябрь 19, 2021. Тэги:

Укргазвидобування заощадила 340 млн грн на двох тендерах із закупівлі труб

Найбільша державна газовидобувна компанія » Укргазвидобування «планує закупити майже 54 тис. т обсадних і насосно-компресорних труб (НКТ) у заводу «Інтерпайп Ніко Тьюб». 

Про це свідчать попередні результати онлайн-аукціонів в системі Прозорро, що відбулися 17-18 листопада, пише УНІАН.

Стартова ціна дев’яти лотів на двох аукціонах склала 4 млрд. 920 млн. грн., тоді як в ході торгів продавець знизив ціну до 4 млрд. 582 млн. грн. Таким чином, економія «Укргазвидобування» на цьому тендері склала 338 млн.грн. або близько $13 млн.

Другий учасник торгів-ТОВ «НАФТОСЕРВІС» — запропонував за свою продукцію 4 млрд. 870 млн. Таким чином, потенційна економія УГВ склала б всього 50 млн. грн. або $1,9 млн.

Документи на участь в аукціоні також подавали російське ТОВ «ТМК-Казтрубпром» (Казахстан), Mertex UK Limited (Велика Британія) і Tenaris Global Services SA (Люксембург), але ці компанії були дискваліфіковані у зв’язку з наданням неповного пакету документів. Ба більше, росіяни не змогли надати банківську гарантію під аукціон.

Читайте в «Терміналі», АТ «Укргазвидобування» у вересні 2021 року скоротило відставання у видобутку природного газу порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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