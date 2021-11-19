Укргазвидобування заощадила 340 млн грн на двох тендерах із закупівлі труб

Найбільша державна газовидобувна компанія » Укргазвидобування «планує закупити майже 54 тис. т обсадних і насосно-компресорних труб (НКТ) у заводу «Інтерпайп Ніко Тьюб».

Про це свідчать попередні результати онлайн-аукціонів в системі Прозорро, що відбулися 17-18 листопада, пише УНІАН.

Стартова ціна дев’яти лотів на двох аукціонах склала 4 млрд. 920 млн. грн., тоді як в ході торгів продавець знизив ціну до 4 млрд. 582 млн. грн. Таким чином, економія «Укргазвидобування» на цьому тендері склала 338 млн.грн. або близько $13 млн.

Другий учасник торгів-ТОВ «НАФТОСЕРВІС» — запропонував за свою продукцію 4 млрд. 870 млн. Таким чином, потенційна економія УГВ склала б всього 50 млн. грн. або $1,9 млн.

Документи на участь в аукціоні також подавали російське ТОВ «ТМК-Казтрубпром» (Казахстан), Mertex UK Limited (Велика Британія) і Tenaris Global Services SA (Люксембург), але ці компанії були дискваліфіковані у зв’язку з наданням неповного пакету документів. Ба більше, росіяни не змогли надати банківську гарантію під аукціон.

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