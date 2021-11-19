«Укрнафта» хоче знайти нового керівника компанії за 10 днів

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Укрнафта» оголошено конкурс з пошуку кандидатів на посаду Голови Правління компанії.

Про це пише пресслужба компанії.

Серед основних вимог до кандидатів – управлінський досвід у галузі паливно-енергетичного комплексу, зокрема у секторі видобутку нафти і газу, в тому числі успішний досвід на посадах вищої керівної ланки.

З детальними кваліфікаційними вимогами до претендентів можна ознайомитись на сайті компанії. Пошук кандидатів проводиться за підтримки міжнародної рекрутингової агенції Ward Howell.

«Термінал» писав, ПАТ «Укрнафта» реалізувало 116 тис т нафти за середньозваженою ціною 16 466 грн/т (з ПДВ), та 700 т газового конденсату за середньозваженою ціною 17 428 грн/т (з ПДВ).