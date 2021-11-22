Центренерго планує доставляти вугілля морським шляхом

ПАТ «Центренерго» планує забезпечити поставки вугілля морським шляхом, аби уникнути ризиків енергетичної блокади, яку розпочала Російська Федерація стосовно України. 20 листопада до порту «Южний» прибули перші 60 тис тонн вугілля.

Повідомляє Центренерго.

В якості основного постачальника імпортного вугілля компанія обрала Казахстан. На піку цінового росту це була найкраща пропозиція та найоптимальніше співвідношення ціни та якості. «Центренерго» співпрацювало з одним із найбільших світових вугледобувних підприємств. З середини листопада 2021 року Росія почала в неофіційному режимі стримувати транзит казахстанського вугілля в бік України через свою територію. З метою диверсифікації поставки вугілля ПАТ «Центренерго» уклало контракт на його доставку морським транспортом. В подальшому компанія планує забезпечити поставки вугілля саме морським шляхом, аби уникнути ризиків енергетичної блокади з боку РФ, під санкціями якої знаходиться товариство.

Крім того, менеджмент підприємства веде переговори із провідними світовими трейдерами та виробниками вугілля зі США та Австралії про його постачання в Україну.

Станом на 22 листопада вже почалося відвантаження енергетичного вугілля з порту «Южний» на адресу ТЕС ПАТ «Центренерго».

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