Центренерго планує доставляти вугілля морським шляхом

Обновлено: Ноябрь 22, 2021. Тэги: ,

Центренерго планує доставляти вугілля морським шляхом

ПАТ «Центренерго» планує забезпечити поставки вугілля морським шляхом, аби уникнути ризиків енергетичної блокади, яку розпочала Російська Федерація стосовно України. 20 листопада до порту «Южний» прибули перші 60 тис тонн вугілля.

Повідомляє Центренерго.

В якості основного постачальника імпортного вугілля компанія обрала Казахстан. На піку цінового росту це була найкраща пропозиція та найоптимальніше співвідношення ціни та якості. «Центренерго» співпрацювало з одним із найбільших світових вугледобувних підприємств. З середини листопада 2021 року Росія почала в неофіційному режимі стримувати транзит казахстанського вугілля в бік України через свою територію. З метою диверсифікації поставки вугілля ПАТ «Центренерго» уклало контракт на його доставку морським транспортом. В подальшому компанія планує забезпечити поставки вугілля саме морським шляхом, аби уникнути ризиків енергетичної блокади з боку РФ, під санкціями якої знаходиться товариство.

Крім того, менеджмент підприємства веде переговори із провідними світовими трейдерами та виробниками вугілля зі США та Австралії про його постачання в Україну.

Станом на 22 листопада вже почалося відвантаження енергетичного вугілля з порту «Южний» на адресу ТЕС ПАТ «Центренерго».

Читайте у Терміналі: Центренерго законтрактувало 1,5 млн тонн вугілля для проходження зими.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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