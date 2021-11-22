Енергоатом і Westinghouse домовилися про спільне будівництво двох енергоблоків AP 1000 на ХАЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і компанія» Westinghouse Electric » (США) підписали договір про спільне будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
Передають Українські новини.
Відповідні угоди підписали т.в.о. президента Енергоатому Петро Котін і гендиректор Westinghouse Патрік Фрагман.
За словами Котіна, потужність енергоблоків — 1100 МВт, вартість 1 енергоблоку — 5 млрд доларів.
Термін будівництва 1 енергоблоку — 5 років.
При цьому, більше 60% комплектуючих має бути українського виробництва.
Раніше Термінал писав, що Енергоатом розробив проєкт відновлення Вознесенської ГЕС.