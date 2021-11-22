Енергоатом планує до 2040 року збільшити потужність АЕС до 24 ГВт

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» планує збільшити потужності українських атомних електростанцій (АЕС) до 24 ГВт до 2040 року.

Про це під час міжнародної конференції «Атомні можливості для розвитку країни» повідомив т.в.о. президента Енергоатома Петро Котін.

«Наша мета — 24 ГВт атомних потужностей в енергосистемі «, — сказав Котін.

За його словами, планується будівництво енергоблоків не лише у співпраці з американською компанією Westinghouse, але й власне українських. Останній може бути розміщений у місті Орбіта Черкаської області. Цей населений пункт є містом-супутником недобудованої Чигиринської АЕС.

Розглядаються також перспективні майданчики для будівництва АЕС у Західній Україні.

Крім того, Енергоатом планує збудувати нові блоки на існуючих атомних електростанціях. Мультиплікативний ефект від будівництва одного енергоблока у компанії оцінюють у 12 млрд доларів, збільшення ВВП за час експлуатації — у 25 млрд доларів.

Як повідомлялося, державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” та американська компанія Westinghouse домовилися про спільну добудову двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС).

Наразі в Україні є 15 енергоблоків на 4 атомних електростанціях загальною встановленою потужністю 13,835 ГВт.

Читайте в «Терміналі», Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і компанія» Westinghouse Electric » (США) підписали договір про спільне будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.