Енергоатом планує до 2040 року збільшити потужність АЕС до 24 ГВт

Обновлено: Ноябрь 22, 2021. Тэги: ,

Енергоатом планує до 2040 року збільшити потужність АЕС до 24 ГВт
Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» планує збільшити потужності українських атомних електростанцій (АЕС) до 24 ГВт до 2040 року.

Про це під час міжнародної конференції «Атомні можливості для розвитку країни» повідомив т.в.о. президента Енергоатома Петро Котін.

«Наша мета — 24 ГВт атомних потужностей в енергосистемі «, — сказав Котін.

За його словами, планується будівництво енергоблоків не лише у співпраці з американською компанією Westinghouse, але й власне українських. Останній може бути розміщений у місті Орбіта Черкаської області. Цей населений пункт є містом-супутником недобудованої Чигиринської АЕС.

Розглядаються також перспективні майданчики для будівництва АЕС у Західній Україні.

Крім того, Енергоатом планує збудувати нові блоки на існуючих атомних електростанціях. Мультиплікативний ефект від будівництва одного енергоблока у компанії оцінюють у 12 млрд доларів, збільшення ВВП за час експлуатації — у 25 млрд доларів.

Як повідомлялося, державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” та американська компанія Westinghouse домовилися про спільну добудову двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС).

Наразі в Україні є 15 енергоблоків на 4 атомних електростанціях загальною встановленою потужністю 13,835 ГВт.

Читайте в «Терміналі», Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і компанія» Westinghouse Electric » (США) підписали договір про спільне будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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