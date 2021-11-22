Енергоатом планує до 2040 року збільшити потужність АЕС до 24 ГВт

Про це під час міжнародної конференції «Атомні можливості для розвитку країни» повідомив т.в.о. президента Енергоатома Петро Котін.
«Наша мета — 24 ГВт атомних потужностей в енергосистемі «, — сказав Котін.
За його словами, планується будівництво енергоблоків не лише у співпраці з американською компанією Westinghouse, але й власне українських. Останній може бути розміщений у місті Орбіта Черкаської області. Цей населений пункт є містом-супутником недобудованої Чигиринської АЕС.
Розглядаються також перспективні майданчики для будівництва АЕС у Західній Україні.
Крім того, Енергоатом планує збудувати нові блоки на існуючих атомних електростанціях. Мультиплікативний ефект від будівництва одного енергоблока у компанії оцінюють у 12 млрд доларів, збільшення ВВП за час експлуатації — у 25 млрд доларів.
Як повідомлялося, державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” та американська компанія Westinghouse домовилися про спільну добудову двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС).
Наразі в Україні є 15 енергоблоків на 4 атомних електростанціях загальною встановленою потужністю 13,835 ГВт.
Читайте в «Терміналі», Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і компанія» Westinghouse Electric » (США) підписали договір про спільне будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.