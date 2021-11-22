Кабмін не затверджував мету щодо відмови від вугільної генерації до 2035 року — Стефанішина

Кабінет Міністрів України не затверджував офіційних документів для відмови від вугільної генерації до 2035 року в межах міжнародної ініціативи Powering Past Coal Alliance (PPCA), повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
Передає Інтерфакс-Україна.
«Уряд не схвалював офіційних документів, які декларували б таку амбіцію. Тому Міністерство енергетики має провести переговори з PPCA, щоб скоригувати цю дату (2035 рік – GD) відповідно до розрахунків чинної Енергетичної стратегії, які здійснювала, зокрема, компанія «Укренерго». Це не відображає нашої офіційної позиції, наразі тривають консультації щодо коригування цих даних», — сказала Стефанішина на прес-конференції в понеділок.
Раніше Термінал писав, що Міненерго винайдено шляхи економії вугілля.