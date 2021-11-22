ПСГ України можуть стати «газовим сейфом» Європи — прем’єр-міністр

Україна звернулася до країн ЄС із ініціативою щодо використання українських газосховищ як «газового сейфу» для Європи. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у «Суботньому інтерв’ю» на Радіо Свобода.

Повідомляє Урядовий портал.

Україна історично заповнює свої газосховища на 20-26 млрд кубічних метрів із 33 наявних, а залишок може запропонувати для європейських партнерів. За словами очільника Уряду, такий «газовий фонд» стане гарним стабілізуючим фактором для подолання енергетичних криз.

Раніше Термінал писав, що прем’єр-міністри України та Словаччини обговорили можливості збільшення поставок природного газу в Україну.