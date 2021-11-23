2021-11-23: Ціни на нафту знижуються в очікуванні рішення США використовувати нафту зі стратегічного запасу

Ціни на нафту еталонних марок знижуються в очікуванні можливого оголошення про те, що США почнуть продажі палива зі стратегічних резервів.

Передає Investing.

Представник Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація США безвідносно того, чи буде вона використовувати стратегічний запас нафти, закличе ОПЕК збільшувати видобуток. «У будь — якому випадку ми будемо домагатися від ОПЕК того, щоб поставки нафти відповідали попиту», — сказала вона журналістам.

Січневі ф’ючерси на Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 7: 34 за Києвом подешевшали на $0,46 (0,58%) — до $79,24 за барель. У понеділок їх ціна зросла на $ 0,81 (на 1%) і склала на закриття $79,7 за барель.

Котирування ф’ючерсів на сорт WTI на січень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці знижуються на $0,65 (0,85%) — до $76,10 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна збільшилася на $0,81 (на 1,1%), завершивши день на позначці $ 76,75 за барель.

Раніше Термінал писав, що вартість нафти Brent оновила мінімум з жовтня.