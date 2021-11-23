2021-11-23: Ціни на нафту знижуються в очікуванні рішення США використовувати нафту зі стратегічного запасу

Обновлено: Ноябрь 23, 2021. Тэги: , ,

2021-11-23: Ціни на нафту знижуються в очікуванні рішення США використовувати нафту зі стратегічного запасу

Ціни на нафту еталонних марок знижуються в очікуванні можливого оголошення про те, що США почнуть продажі палива зі стратегічних резервів.

Передає Investing.

Представник Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація США безвідносно того, чи буде вона використовувати стратегічний запас нафти, закличе ОПЕК збільшувати видобуток. «У будь — якому випадку ми будемо домагатися від ОПЕК того, щоб поставки нафти відповідали попиту», — сказала вона журналістам.

Січневі ф’ючерси на Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 7: 34 за Києвом подешевшали на $0,46 (0,58%) — до $79,24 за барель. У понеділок їх ціна зросла на $ 0,81 (на 1%) і склала на закриття $79,7 за барель.

Котирування ф’ючерсів на сорт WTI на січень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці знижуються на $0,65 (0,85%) — до $76,10 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна збільшилася на $0,81 (на 1,1%), завершивши день на позначці $ 76,75 за барель.

Раніше Термінал писав, що вартість нафти Brent оновила мінімум з жовтня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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