ГарПок продав «зелену» електроенергію за більш вигідними цінами, ніж раніше

Обновлено: Ноябрь 23, 2021. Тэги: , , , ,

ГарПок продав «зелену» електроенергію за більш вигідними цінами, ніж раніше

22 листопада 2021 року на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон державного підприємства «Гарантований покупець» з продажу електроенергії з відновлювальних джерел. На торги виставили «зелену» електроенергію з постачанням у грудні. 

Повідомляє ГарПок.

Користуючись умовами договорів, Гарантований покупець обмежив на 40 % обсяги постачання електроенергії за укладеними раніше контрактами, які були не вигідними для підприємства, і зміг реалізувати цю електроенергію на аукціоні за ринковою ціною.

 За результатами торгів було продано 96 720 МВт•год, тобто весь обсяг, виставлений на аукціон. Середньозважена ціна продажу склала 3 422 грн/МВт•год, що двічі вище, ніж було у укладених раніше контрактах. Це дало можливість державному підприємству отримати додатково 201,12 млн грн (167,6 млн грн без ПДВ), які будуть спрямовані на розрахунки з виробниками «зеленої» електроенергії.

Читайте у Терміналі: ГарПок заплатив за «зелену» електроенергію 16,3 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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