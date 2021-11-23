ГарПок продав «зелену» електроенергію за більш вигідними цінами, ніж раніше

22 листопада 2021 року на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон державного підприємства «Гарантований покупець» з продажу електроенергії з відновлювальних джерел. На торги виставили «зелену» електроенергію з постачанням у грудні.

Повідомляє ГарПок.

Користуючись умовами договорів, Гарантований покупець обмежив на 40 % обсяги постачання електроенергії за укладеними раніше контрактами, які були не вигідними для підприємства, і зміг реалізувати цю електроенергію на аукціоні за ринковою ціною.

За результатами торгів було продано 96 720 МВт•год, тобто весь обсяг, виставлений на аукціон. Середньозважена ціна продажу склала 3 422 грн/МВт•год, що двічі вище, ніж було у укладених раніше контрактах. Це дало можливість державному підприємству отримати додатково 201,12 млн грн (167,6 млн грн без ПДВ), які будуть спрямовані на розрахунки з виробниками «зеленої» електроенергії.

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