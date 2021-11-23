ГарПок заявив про можливість колапсу ринку електроенергії через судові позови Енергоатому

Обновлено: Ноябрь 23, 2021. Тэги: , , ,

ГарПок заявив про можливість колапсу ринку електроенергії через судові позови Енергоатому

Державне підприємство «Гарантований покупець» наголошує на необхідності мирного врегулювання спірних питань, що виникають між підприємствами державної форми власності та виконують спеціальні обов’язки на ринку електроенергії. Закликаємо зупинити дії, що ставлять під загрозу роботу ринку, і негайно приступити до мирного врегулювання спору.

Заявив Гарантований покупець.

22 листопада, в.о. директора ДП «Гарантований покупець» Вадим Улида звернувся до т.в.о президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна з пропозицією проведення переговорів з метою врегулювання спірних питань між ключовими гравцями на ринку електроенергії та основними виконавцями спеціальних обов’язків із забезпечення населення доступною електроенергією.

Попри те, що Гарантованим покупцем було вжито всіх залежних від нього заходів стосовно належного виконання грошових зобов’язань та погашено більшу частину заборгованості за електричну енергію розрахункових періодів 2020 року, НАЕК «Енергоатом» було ініційовано судові спори по стягненню коштів з Гарантованого покупця.

22 листопада Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь НАЕК «Енергоатом»  у  справі, де предметом позову є стягнення суми понад 4 млрд грн. Такі дії НАЕК «Енергоатом» можуть мати на меті примусове стягнення заборгованості та ставлять під загрозу  виконання спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для населення.

«У випадку примусового виконання вказаного рішення суду апеляційної інстанції з Гарантованого покупця можуть бути списані кошти, призначені для сплати постачальникам універсальних послуг в рамках ПСО для населення, а також цільові кошти, призначені для розрахунків з виробниками електричної енергії за «зеленим» тарифом», — наголошується у заяві.

Читайте у Терміналі: ГарПок заплатив за «зелену» електроенергію 16,3 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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