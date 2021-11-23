ГарПок заявив про можливість колапсу ринку електроенергії через судові позови Енергоатому

Державне підприємство «Гарантований покупець» наголошує на необхідності мирного врегулювання спірних питань, що виникають між підприємствами державної форми власності та виконують спеціальні обов’язки на ринку електроенергії. Закликаємо зупинити дії, що ставлять під загрозу роботу ринку, і негайно приступити до мирного врегулювання спору.

Заявив Гарантований покупець.

22 листопада, в.о. директора ДП «Гарантований покупець» Вадим Улида звернувся до т.в.о президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна з пропозицією проведення переговорів з метою врегулювання спірних питань між ключовими гравцями на ринку електроенергії та основними виконавцями спеціальних обов’язків із забезпечення населення доступною електроенергією.

Попри те, що Гарантованим покупцем було вжито всіх залежних від нього заходів стосовно належного виконання грошових зобов’язань та погашено більшу частину заборгованості за електричну енергію розрахункових періодів 2020 року, НАЕК «Енергоатом» було ініційовано судові спори по стягненню коштів з Гарантованого покупця.

22 листопада Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь НАЕК «Енергоатом» у справі, де предметом позову є стягнення суми понад 4 млрд грн. Такі дії НАЕК «Енергоатом» можуть мати на меті примусове стягнення заборгованості та ставлять під загрозу виконання спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для населення.

«У випадку примусового виконання вказаного рішення суду апеляційної інстанції з Гарантованого покупця можуть бути списані кошти, призначені для сплати постачальникам універсальних послуг в рамках ПСО для населення, а також цільові кошти, призначені для розрахунків з виробниками електричної енергії за «зеленим» тарифом», — наголошується у заяві.

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