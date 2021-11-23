Молдова терміново вишукує гроші для оплати поточних поставок газу

Обновлено: Ноябрь 23, 2021. Тэги: , , ,

Молдова терміново вишукує гроші для оплати поточних поставок газу

АТ «Молдовагаз» підтверджує отримання 22 листопада 2021 року повідомлення від ПАТ «Газпром» про необхідність оплати поточних поставок газу за жовтень і листопад 2021 року протягом 48 годин.

Повідомляє Молдовагаз.

Зобов’язання з оплати не були виконані в строк у зв’язку з тим, що в жовтні 2021 року в АТ «Молдовагаз» був дефіцит платіжного балансу внаслідок зростання закупівельної ціни на природний газ в 2021 році з 126,70 доларів США за тисячу кубометрів в першому кварталі до 800,62 доларів США за тисячу кубометрів в жовтні 2021 року, при включеній в діючий тариф з 03 листопада 2020 року середньорічної закупівельної ціни 148,61 доларів США за тисячу кубометрів.

«Зараз триває робота з врегулювання даної ситуації. У той же час висловлюємо впевненість, що за підтримки органів державної влади Республіки Молдова в найкоротші терміни дане питання буде вирішене», — наголошується у заяві.

Раніше Термінал писав, що ціни газових ф’ючерсів в Європі знову досягли $1000.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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