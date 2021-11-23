Молдова терміново вишукує гроші для оплати поточних поставок газу

АТ «Молдовагаз» підтверджує отримання 22 листопада 2021 року повідомлення від ПАТ «Газпром» про необхідність оплати поточних поставок газу за жовтень і листопад 2021 року протягом 48 годин.

Повідомляє Молдовагаз.

Зобов’язання з оплати не були виконані в строк у зв’язку з тим, що в жовтні 2021 року в АТ «Молдовагаз» був дефіцит платіжного балансу внаслідок зростання закупівельної ціни на природний газ в 2021 році з 126,70 доларів США за тисячу кубометрів в першому кварталі до 800,62 доларів США за тисячу кубометрів в жовтні 2021 року, при включеній в діючий тариф з 03 листопада 2020 року середньорічної закупівельної ціни 148,61 доларів США за тисячу кубометрів.

«Зараз триває робота з врегулювання даної ситуації. У той же час висловлюємо впевненість, що за підтримки органів державної влади Республіки Молдова в найкоротші терміни дане питання буде вирішене», — наголошується у заяві.

Раніше Термінал писав, що ціни газових ф’ючерсів в Європі знову досягли $1000.