США введуть нові санкції у зв’язку з будівництвом Північного потоку-2

Державний департамент представив до Конгресу звіт відповідно до закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року (PEESA) з внесеними до нього поправками.

Повідомляє Держдеп США.

У звіті перераховані два судна і одне пов’язане з Росією підприємство, Transadria Ltd., що беруть участь у будівництві трубопроводу Nord Stream 2. На Transadria Ltd. будуть накладені санкції відповідно до PEESA, а її судно Marlin буде ідентифіковано як заблокована власність.

Адміністрація США вже наклала санкції на 8 осіб і визначила 17 їх судів як заблоковану власність відповідно до PEESA у зв’язку з Nord Stream 2.

Раніше Термінал писав, що Україна приме участь у процесі сертифікації Північного потоку-2 — Міненерго.