УЕБ: Торгівля нерозмитненим газом у ПСГ на біржі представлена на вебінарі CMS

Обновлено: Ноябрь 23, 2021. Тэги: ,

УЕБ: Торгівля нерозмитненим газом у ПСГ на біржі представлена на вебінарі CMS

CMS Ukraine організувала англомовний вебінар для нерезидентів з торгівлі природним газом у режимі митного складу в Україні, на якому були присутні близько 70 провідних газових трейдерів із Центральної та Західної Європи. 

Про це пише пресслужба УЕБ.

Бізнес девелопер Української Енергетичної біржі (УЕБ) Ліссе Герт ван Влієт, представив новий продукт і розповів про нові торгові можливості.

Близько двох тижнів тому Оператор системи зберігання природного газу України («Укртрансгаз») спільно з УЕБ запустив новий продукт, який дозволяє торгівлю природним газом, який зберігається в сховищах «Укртрансгаз» у безмитному режимі митного складу через платформу УЕБ. Очікується, що послуга, яка була представлена 1 листопада 2021 року, викличе високий інтерес учасників ринку. Акредитація продовжується.

Після вступного слова Віталія Радченка (партнера CMS та голови Energy & Projects) та презентації Агнети Куцелім (Директора департаменту комерційної діяльності «Укртрансгаз»), пан ван Влієт пояснив деталі нової торгової можливості на УЕБ. За його презентацією відбулася сесія питань та відповідей, яка ще раз підкреслила широкий інтерес учасників до нового продукту.

 Деякі уточнюючі питання, передбачають, що дійсно будуть можливості для складання білих списків торгових партнерів і що система буде повністю доступна англійською мовою. Торгівля є стандартизованою в тій мірі, в якій використовується Додаток до українського митного складського зберігання, який можна знайти в якості одного із додатків у Регламенті з торгівлі в режимі митного складу на УЕБ. Торгівля буде здійснюватися в євро та з використанням м3, а заявка на торгівлю має бути подана з фіксованою ціною.

Більш детальну інформацію можна знайти на сторінці акредитації для доступу до біржових торгів природним газом (митний склад). Крім Регламенту та посилання на платформу акредитації, там можна знайти презентацію, яка пояснює торгівлю газом у ПСГ у митному режимі «митний склад». Додатково на сторінці розміщено інструкцію щодо створення заявки на участь у торгових сесіях біржі на інформаційній платформі оператора ПСГ України (реалізація механізму Добровільної відмови).

УЕБ залишається відкритим для всіх побажань учасників, що дозволить нам зробити продукти більш корисними та затребуваними. Тому не соромтеся звертатися до нас зі своїми рекомендаціями щодо покращення наших послуг та продуктів.

Автор:

(Всего статей: 19370)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: