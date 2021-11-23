Укртрансгаз вивів програмний комплекс для обліку газу на європейський ринок

Обновлено: Ноябрь 23, 2021. Тэги: , ,

Укртрансгаз вивів програмний комплекс для обліку газу на європейський ринок
АТ «Укртрансгаз» вивело програмний комплекс Ask-2, розроблений компанією для обліку газу, на європейський ринок.

Про це повідомляє Оператор газосховищ.

«Програмний комплекс Ask-2, унікальна авторська розробка фахівців Оператора газосховищ України — Укртрансгазу, що дає змогу вести облік газу одночасно у фізичних (куб. м) та в енергетичних (кВт-год) одиницях, офіційно вийшов на європейський газовий ринок. Нещодавно комплекс Ask-2 придбав та почав використовувати оператор ГТС однієї з сусідніх країн Європи», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програмний комплекс автоматизує процес збору та обробки метрологічної інформації, а також здійснює комерційний і технологічний облік природного газу як на вузлах обліку на виробничих об’єктах, так і в системі загалом.

В Україні Ask-2 застосовується під час транспортування газу магістральними газопроводами та у підземному зберіганні природного газу. Аналогічні функції комплекс зможе виконувати і в газотранспортних системах та мережах ПСГ інших країнах Європи.

Як повідомлялося, Україна пропонує європейським партнерам створити спільний міжнародний газовий фонд на базі власних сховищ газу (ПСГ).

«Термінал» писав, кабінет міністрів  дозволив НАК «Нафтогаз України» і АТ «Укртрансгаз» укласти договір про надання безвідсоткової поворотної позики на суму понад 3 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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