Укртрансгаз вивів програмний комплекс для обліку газу на європейський ринок

АТ «Укртрансгаз» вивело програмний комплекс Ask-2, розроблений компанією для обліку газу, на європейський ринок.

Про це повідомляє Оператор газосховищ.

«Програмний комплекс Ask-2, унікальна авторська розробка фахівців Оператора газосховищ України — Укртрансгазу, що дає змогу вести облік газу одночасно у фізичних (куб. м) та в енергетичних (кВт-год) одиницях, офіційно вийшов на європейський газовий ринок. Нещодавно комплекс Ask-2 придбав та почав використовувати оператор ГТС однієї з сусідніх країн Європи», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програмний комплекс автоматизує процес збору та обробки метрологічної інформації, а також здійснює комерційний і технологічний облік природного газу як на вузлах обліку на виробничих об’єктах, так і в системі загалом.

В Україні Ask-2 застосовується під час транспортування газу магістральними газопроводами та у підземному зберіганні природного газу. Аналогічні функції комплекс зможе виконувати і в газотранспортних системах та мережах ПСГ інших країнах Європи.

Як повідомлялося, Україна пропонує європейським партнерам створити спільний міжнародний газовий фонд на базі власних сховищ газу (ПСГ).

«Термінал» писав, кабінет міністрів дозволив НАК «Нафтогаз України» і АТ «Укртрансгаз» укласти договір про надання безвідсоткової поворотної позики на суму понад 3 млрд грн.