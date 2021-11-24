2021-11-24: Нафта слабо дорожчає після суттєвого стрибка цін напередодні

Нафтові ціни продовжують підійматися сьогодні після максимального за два тижні стрибка за підсумками попередньої сесії на повідомленні США про намір продати 50 млн барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву (Strategic Petroleum Reserve, SPR).

Про це пише Investing.com.

Президент США Джо Байден повідомив у вівторок, що цей крок скоординовано з Китаєм, Японією, Індією, Південною Кореєю та Великобританією. Експерти зазначають, що згодом усім цим державам доведеться відновлювати стратегічні резерви, і це призведе до нової хвилі зростання попиту на нафту.

Вартість січневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:23 кск становила $82,42 за барель, що на $0,11 (0,13%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $2,61 (3,3%) – до $82,31 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $78,77 за барель, що на $0,27 (0,34%) вище за підсумкове значення попередньої сесії.

На час закриття торгів у вівторок вартість цих контрактів збільшилася на $1,75 (2,3%) і склала $78,5 за барель.

«При тому, що сам обсяг випуску резервів заслуговує на увагу — 50 млн барелів можуть забезпечити денні потреби в сировині приблизно половини світу — найголовнішим у заяві Білого дому є скоординованість дій найбільших світових споживачів та імпортерів нафти, яка може на короткий час поставити під загрозу контроль нафтового ринку країнами ОПЕК+», — зазначає аналітик Schneider Electric Роббі Фрейзер.

«Водночас використання стратегічних резервів ніколи не було ідеальним інструментом для розв’язання проблем, викликаних стійким дефіцитом пропозиції», — наводить слова експерта MarketWatch.

Тепер ринок чекає на реакцію ОПЕК+ на дії країн, які є ключовими клієнтами альянсу.