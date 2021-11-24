2021-11-24: Нафта слабо дорожчає після суттєвого стрибка цін напередодні

Обновлено: Ноябрь 24, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-11-24: Нафта слабо дорожчає після суттєвого стрибка цін напередодні

Нафтові ціни продовжують підійматися сьогодні після максимального за два тижні стрибка за підсумками попередньої сесії на повідомленні США про намір продати 50 млн барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву (Strategic Petroleum Reserve, SPR).

Про це пише Investing.com.

Президент США Джо Байден повідомив у вівторок, що цей крок скоординовано з Китаєм, Японією, Індією, Південною Кореєю та Великобританією. Експерти зазначають, що згодом усім цим державам доведеться відновлювати стратегічні резерви, і це призведе до нової хвилі зростання попиту на нафту.

Вартість січневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:23 кск становила $82,42 за барель, що на $0,11 (0,13%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $2,61 (3,3%) – до $82,31 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $78,77 за барель, що на $0,27 (0,34%) вище за підсумкове значення попередньої сесії.

На час закриття торгів у вівторок вартість цих контрактів збільшилася на $1,75 (2,3%) і склала $78,5 за барель.

«При тому, що сам обсяг випуску резервів заслуговує на увагу — 50 млн барелів можуть забезпечити денні потреби в сировині приблизно половини світу — найголовнішим у заяві Білого дому є скоординованість дій найбільших світових споживачів та імпортерів нафти, яка може на короткий час поставити під загрозу контроль нафтового ринку країнами ОПЕК+», — зазначає аналітик Schneider Electric Роббі Фрейзер.

«Водночас використання стратегічних резервів ніколи не було ідеальним інструментом для розв’язання проблем, викликаних стійким дефіцитом пропозиції», — наводить слова експерта MarketWatch.

Тепер ринок чекає на реакцію ОПЕК+ на дії країн, які є ключовими клієнтами альянсу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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