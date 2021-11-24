Газпром погодився дати Молдові відстрочку по оплаті за газ

Представник Газпрому Сергій Купріянов повідомив, що компанія як виняток погодилася надати Молдові відстрочку по оплаті за газ.

Передає Прайи.

Він також зазначив, що Газпром розраховує на абсолютне виконання Молдовою своїх контрактних зобов’язань у майбутньому і виплату поточних платежів за газ у строк.

За словами Купріянова, раніше Молдова звернулася до Газпрому з проханням не припиняти постачання газу з сьогоднішнього дня і пообіцяла заплатити за нього в п’ятницю, як виняток і розуміючи ситуацію в Республіці.

«Уряд Молдови звернувся до Газпрому з проханням не припиняти постачання газу з сьогоднішнього дня. При цьому молдавська сторона повністю визнає правомірність дій Газпрому і зобов’язується повністю здійснити поточні платежі в п’ятницю, 26 листопада цього року. Газпром як виняток, проявляючи добру волю і розуміння, в якій складній ситуації можуть опинитися громадяни Республіки Молдова, погодився з цим проханням» — сказав він.

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