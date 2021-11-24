Газпром погодився дати Молдові відстрочку по оплаті за газ

Обновлено: Ноябрь 24, 2021. Тэги: , ,

Газпром погодився дати Молдові відстрочку по оплаті за газ

Представник Газпрому Сергій Купріянов повідомив, що компанія як виняток погодилася надати Молдові відстрочку по оплаті за газ.

Передає Прайи.

Він також зазначив, що Газпром розраховує на абсолютне виконання Молдовою своїх контрактних зобов’язань у майбутньому і виплату поточних платежів за газ у строк.

За словами Купріянова, раніше Молдова звернулася до Газпрому з проханням не припиняти постачання газу з сьогоднішнього дня і пообіцяла заплатити за нього в п’ятницю, як виняток і розуміючи ситуацію в Республіці.

«Уряд Молдови звернувся до Газпрому з проханням не припиняти постачання газу з сьогоднішнього дня. При цьому молдавська сторона повністю визнає правомірність дій Газпрому і зобов’язується повністю здійснити поточні платежі в п’ятницю, 26 листопада цього року. Газпром як виняток, проявляючи добру волю і розуміння, в якій складній ситуації можуть опинитися громадяни Республіки Молдова, погодився з цим проханням» — сказав він.

Читайте у Терміналі: У Польщі закликали рятувати Молдову від газового тиску Росії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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