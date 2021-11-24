НКРЕКП перевірить 26 операторів газорозподільних мереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки 26 компаній-операторів газорозподільних мереж за зверненнями споживачів.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії 24 листопада.
Рішення обумовлене надходженням великої кількості скарг на неврахування показників приладів обліку газу.
Так, буде перевірене дотримання ліцензійних умов компаніями Вінницягаз, Волиньгаз, Дніпрогаз, Дніпропетровськгаз, Донецькоблгаз, Житомиргаз, Запоріжгаз, Івано-Франківськгаз, Київоблгаз, Кіровоградгаз, Кременчукгаз, Криворіжгаз, Лубнигаз.
Перевірять також Львівгаз, Маріупільгаз, Миколаївгаз, Одесагаз, Полтавагаз, Рівнегаз, Сумигаз, Харківгаз, Харківміськгаз, Херсонгаз. Хмельницькгаз, Чернівцігаз і Чернігівгаз.
Як повідомлялося, 3 листопада НКРЕКП вирішила провести перевірки 25 регіональних газорозподільних компаній через велику кількість скарг на ці компанії (неврахування обсягів споживання газу, відсутність корегування показників).
Читайте в «Терміналі», тарифна комісія НКРЕКП призначила позапланову перевірку Державної компанії «Центренерго» через відсутність вугілля на її ТЕС. Перевірка торкнеться також і приватних ТЕС, на яких ситуація з вугіллям менш критична.