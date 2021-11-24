НКРЕКП перевірить 26 операторів газорозподільних мереж

Обновлено: Ноябрь 24, 2021. Тэги: ,

НКРЕКП перевірить 26 операторів газорозподільних мереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки 26 компаній-операторів газорозподільних мереж за зверненнями споживачів.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії 24 листопада.

Рішення обумовлене надходженням великої кількості скарг на неврахування показників приладів обліку газу.

Так, буде перевірене дотримання ліцензійних умов компаніями Вінницягаз, Волиньгаз, Дніпрогаз, Дніпропетровськгаз, Донецькоблгаз, Житомиргаз, Запоріжгаз, Івано-Франківськгаз, Київоблгаз, Кіровоградгаз, Кременчукгаз, Криворіжгаз, Лубнигаз.

Перевірять також Львівгаз, Маріупільгаз, Миколаївгаз, Одесагаз, Полтавагаз, Рівнегаз, Сумигаз, Харківгаз, Харківміськгаз, Херсонгаз. Хмельницькгаз, Чернівцігаз і Чернігівгаз.

Як повідомлялося, 3 листопада НКРЕКП вирішила провести перевірки 25 регіональних газорозподільних компаній через велику кількість скарг на ці компанії (неврахування обсягів споживання газу, відсутність корегування показників).

Читайте в «Терміналі», тарифна комісія НКРЕКП призначила позапланову перевірку Державної компанії «Центренерго» через відсутність вугілля на її ТЕС. Перевірка торкнеться також і приватних ТЕС, на яких ситуація з вугіллям менш критична.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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