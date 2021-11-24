Світова енергокриза суттєво підвищила інтерес до енергоефективності – Валерій Безус

Привабливість заходів щодо енергоефективності у зв’язку зі світовою енергетичною кризою суттєво підвищилася, вважає голова Держенергоефективності Валерій Безус.

Про це пише Енергореформа.

«Безумовно, потреба і привабливість енергоефективних заходів у зв’язку зі світовою енергетичною кризою збільшилася в рази. І тенденція до зростання зберігається», – сказав Безус у коментарі Енергореформі.

При цьому він зазначив, що зараз, як ніколи, важливим є комплексний підхід до реалізації цього напряму, аби повною мірою задоволений попит на підвищення енергоефективності.

«Тому ухвалення закону про енергоефективність, який був підписаний Президентом України 10 листопада і набрав чинності 13 листопада, є дуже актуальним. Ми почали працювати над механізмами його реалізації ще до ухвалення. Тепер у нас уже на рік розписано роботу, є певні завдання до Держенергоефективності, Міненерго, Мінрегіону щодо розробки підзаконних актів. Це колосальний обсяг завдань», – пояснив він.

За словами Безуса, одне з важливих положень закону – щороку передбачати у проєкті закону про Державний бюджет України на відповідний рік видатки за програмами підвищення енергоефективності не менше ніж 1% видаткової частини бюджету. Глава агентства зазначив, що вперше на законодавчому рівні порушено питання необхідності стабільного фінансування на енергоефективні цілі. За його словами, закон, зокрема, визначає такий найважливіший напрямок, як розвиток системи енергоменеджменту, що дозволяє на професійному рівні керувати процесом енергоспоживання. Зокрема, великі підприємства зобов’язані раз на 4 роки проводити енергоаудит, якщо не запроваджено сертифіковану систему енергетичного або екологічного менеджменту, яка передбачає свою систему проведення енергоаудиту. Також закон розблокував механізм ЕСКО. Наразі сотні шкіл, дитсадків, лікарень та інші об’єкти бюджетної сфери можуть бути термомодернізовані в рамках ЕСКО-механізму без додаткових вкладень із бюджету.

«Цей механізм ще потрібно доопрацьовувати з точки зору забезпечення максимально комплексного підходу. Саме його відсутність була вразливим місцем ЕСКО-механізму, коли виокремлювалися найпривабливіші компоненти для підвищення енергоефективності, а всі інші ігнорувалися. Ми ж хочемо стимулювати саме комплексну модернізацію замість фрагментарної», — зазначив голова агентства.

Крім цього, Валерій Безус звернув увагу на зобов’язання уряду згідно із законом розробити державні цільові програми модернізації житлового сектору, систем тепло-, водопостачання та водовідведення, а також національний план дій щодо енергоефективності.

«Ми отримаємо можливість комплексно проводити енергоефективні заходи та контролювати відсоток зниження енергоспоживання за галузями. Це дуже потужний механізм», – висловив думку голова агентства.

Відповідаючи на запитання щодо підготовки анонсованої главою держави президентською програмою з енергомодернізації, глава Держенергоефективності зазначив, що «це найважливіший ідеологічний концепт».

«Наразі працюють цілі команди консультантів. До обговорення залучаються фахівці, у тому числі й профільні. Вирішується питання також щодо формату цієї програми. Головне, що є позиція президента, є політичне лідерство на найвищому рівні, і є чітке завдання розв’язати це питання. Ми зараз компонуємо програму разом з Офісом Президента, Секретаріатом Кабміну, міністерствами. Робота ведеться», – пояснив Безус, додавши, що поставлене завдання відпрацювати програму в найкоротший термін.

Водночас голова Держенергоефективності зазначив, що спільно з Міненерго розроблено та вже направлено на розгляд Кабінету Міністрів України пролонгацію Державної програми енергоефективності до 2027 року, що включає допомогу населенню на утеплення будинків та енергоефективне обладнання, енергомодернізацію систем теплозабезпечення, водозабезпечення та водовідведення, а також будівель соціальної сфери.

«Сподіваємося, що саме в такому форматі її буде прийнято урядом. Наступного року пропонуємо закласти в бюджеті на ці цілі трохи понад 2,7 млрд грн», — зазначив Безус.

«Термінал» писав, Зеленський підписав закон «Про енергетичну ефективність».