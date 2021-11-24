У Польщі закликали рятувати Молдову від газового тиску Росії

Обновлено: Ноябрь 24, 2021. Тэги: , , , ,

У Польщі закликали рятувати Молдову від газового тиску Росії

Європейському союзу слід розпочати політичну, фінансову та юридичну війну проти Росії для захисту Молдови від впливу Москви.

Про це заявив оглядач польського видання Biznes Alert Войцех Якубік.

«Час завдати попереджувального удару. Не з допомогою танків, а з допомогою політики, права та фінансів. Єврокомісія має підключитися до переговорів між «Молдовагазом» та «Газпромом», виділити кошти на те, щоб Молдова могла негайно погасити борг, сприяти укладенню нового договору, що відповідатиме європейським нормам, та впровадженню в цій країні Третього енергетичного пакету, обмежуючи тим самим вплив Кремля», – зазначив Якубік.

Він провів аналогію з діями стосовно України в 2019 році, які «дозволили запобігти газовій кризі та стабілізувати ситуацію».

«Якщо ми надамо допомогу Кишиневу, ми позбавимося чергової точки дестабілізації на карті Європи», — наголосив автор.

При цьому він порівняв запропоновані заходи з ідеєю польського лідера Юзефа Пілсудського, який пропонував у 1930-х роках Франції напасти на Німеччину, щоб запобігти великому воєнному конфлікту.

За твердженням Якубіка, Росія намагатиметься «ув’язати постачання газу до Молдови з політикою і змусити ту піти на поступки, що відповідають насамперед їхнім зовнішньополітичним цілям», а не економічним інтересам «Газпрому».

Читайте в «Терміналі», борги «Молдовагазу» перед російським Газпромом будуть реструктуризовані після аудиту молдовської компанії, результати якого можуть бути отримані через 4-5 місяців.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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