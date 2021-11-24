У Польщі закликали рятувати Молдову від газового тиску Росії

Європейському союзу слід розпочати політичну, фінансову та юридичну війну проти Росії для захисту Молдови від впливу Москви.

Про це заявив оглядач польського видання Biznes Alert Войцех Якубік.

«Час завдати попереджувального удару. Не з допомогою танків, а з допомогою політики, права та фінансів. Єврокомісія має підключитися до переговорів між «Молдовагазом» та «Газпромом», виділити кошти на те, щоб Молдова могла негайно погасити борг, сприяти укладенню нового договору, що відповідатиме європейським нормам, та впровадженню в цій країні Третього енергетичного пакету, обмежуючи тим самим вплив Кремля», – зазначив Якубік.

Він провів аналогію з діями стосовно України в 2019 році, які «дозволили запобігти газовій кризі та стабілізувати ситуацію».

«Якщо ми надамо допомогу Кишиневу, ми позбавимося чергової точки дестабілізації на карті Європи», — наголосив автор.

При цьому він порівняв запропоновані заходи з ідеєю польського лідера Юзефа Пілсудського, який пропонував у 1930-х роках Франції напасти на Німеччину, щоб запобігти великому воєнному конфлікту.

За твердженням Якубіка, Росія намагатиметься «ув’язати постачання газу до Молдови з політикою і змусити ту піти на поступки, що відповідають насамперед їхнім зовнішньополітичним цілям», а не економічним інтересам «Газпрому».

Читайте в «Терміналі», борги «Молдовагазу» перед російським Газпромом будуть реструктуризовані після аудиту молдовської компанії, результати якого можуть бути отримані через 4-5 місяців.