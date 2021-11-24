Україна пропонує розширити підтримку ЄБРР проєктів зеленої трансформації – Стефанішина

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела зустріч з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на чолі з Віце-президентом ЄБРР паном Аланом Пію та новопризначеним Віце-президентом з політики та партнерства ЄБРР паном Марком Боуменом.

Про це пише пресслужба Кабміну.

Сторони обговорили реалізацію поточних проектів співпраці з ЄБРР, а також перспективи подальшого співробітництва в контексті підтримки імплементації Україною засад Європейського зеленого курсу та виконання зобов’язань зі скорочення викидів вуглецю.

Віце-прем’єр-міністр зауважила, що протидія змінам клімату потребує більш інтенсивної міжнародної координації та підтримки, а також посилення співпраці між Урядом, бізнесом та міжнародними фінансовими організаціями.

«Ми вдячні за послідовну підтримку ЄБРР та вже маємо успішні приклади співпраці. Для втілення якісних змін в Україні підтримка ЄБРР є надзвичайно важливою, – зазначила Ольга Стефанішина. – Зараз весь світ стоїть на порозі глобальних змін, аби зберегти планету для наступних поколінь. Нещодавня кліматична дискусія на Конференції ООН у Глазго підняла питання зеленої політики на ще вищий рівень. Для України це означає близько 10 млрд євро на зелену трансформацію щорічно протягом наступного десятиліття. Важливо започаткувати співпрацю з Зеленим кліматичним фондом ООН, аби отримати більш широкий доступ до фінансових ресурсів для реалізації проектів у сфері скорочення викидів парникових газів. Розраховуємо на активну підтримку з боку ЄБРР в цьому питанні».

Вона зокрема наголосила, що Україна пропонує розглянути можливість більш широкої підтримки ЄБРР у реалізації інфраструктурних проектів з енергоефективності та співфінансування декарбонізації у сферах водневої економіки та відновлюваної енергетики.

«Враховуючи успішність такого інструменту як Фонд Східної Європи з енергоефективності та навколишнього середовища (Е5Р), ми готові ініціювати переговори щодо продовження роботи фонду для інвестування в приватний сектор, який також націлений на декарбонізацію. ЄБРР в цьому може зіграти ключову роль», – додала Ольга Стефанішина.

Також Ольга Стефанішина порушила тему гендерної рівності та повідомила партнерів про майбутню акцію, присвячену 16 дням проти насильства, яка розпочнеться 25 листопада і триватиме до 10 грудня. Вона підкреслила, що дуже цінує увагу міжнародних організацій до питання протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та висловила пропозицію щодо започаткування програм підтримки жінок-підприємиць постраждалих від економічного домашнього насильства. В таких випадках жінки могли б отримувати доступні фінансові ресурси для розвитку власної справи.

«Термінал» писав, споживачі заощадили за три місяці понад 1,5 млрд грн завдяки зниженню «зелених» тарифів відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та закону 810-IX, що його імплементує.