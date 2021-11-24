Уряд погодив законопроєкт щодо підвищення штрафів у сферах електроенергетики та теплопостачання

Обновлено: Ноябрь 24, 2021. Тэги: ,

Уряд погодив законопроєкт щодо підвищення штрафів у сферах електроенергетики та теплопостачання

Кабінет міністрів погодив проєкт закону про внесення змін про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань державного енергетичного нагляду (контролю).
Про це повідомляє Енергореформа.

Відповідне рішення про погодження законопроєкту, що передбачає, зокрема, збільшення штрафів за порушення норм експлуатації обладнання та мереж у сферах електроенергетики та теплопостачання, а також невиконання вимог Держінспекції енергетичного нагляду, ухвалив уряд у середу.

Метою законопроєкту, розробленого Міністерством енергетики, є приведення положень Кодексу у відповідність із законами про ринок електроенергії та про теплопостачання шляхом врегулювання питань, пов’язаних зі здійсненням держнагляду за технічним станом та організацією експлуатації енергообладнання та мереж, зазначається до пояснювальної записки до законопроєкту.

Згідно з документом, це сприятиме забезпеченню надійного та сталого функціонування сфер електроенергетики та теплопостачання. Крім того, зокрема, наголошується на необхідності перегляду розмірів штрафів за порушення в цих сферах, оскільки вони не відповідають сучасним вимогам і не несуть каральної функції. Таким чином, законопроєкт уточнює перелік порушень, а також запроваджує збільшені штрафи на повторні аналогічні порушення протягом року.

Так, за порушення нормативних актів з технічної експлуатації обладнання та мереж у сферах енергетики та теплопостачання пропонується штраф на рівні від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, водночас як у чинному Кодексі максимальний штраф становить 10 неоподатковуваних мінімумів. Водночас повторне порушення протягом року вже оподатковуватиметься штрафом від 10 до 20 н.м. За невиконання вимог Держінспекції з енергонагляду вперше буде штраф від 10 до 20 н.м., за повторне – від 20 до 50 н.м. У чинному кодексі максимальний штраф за порушення складає 10 н.м. Такі штрафи встановлені як для підприємств електроенергетики, так і для теплопостачання.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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