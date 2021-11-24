Уряд погодив законопроєкт щодо підвищення штрафів у сферах електроенергетики та теплопостачання

Кабінет міністрів погодив проєкт закону про внесення змін про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань державного енергетичного нагляду (контролю).

Про це повідомляє Енергореформа.

Відповідне рішення про погодження законопроєкту, що передбачає, зокрема, збільшення штрафів за порушення норм експлуатації обладнання та мереж у сферах електроенергетики та теплопостачання, а також невиконання вимог Держінспекції енергетичного нагляду, ухвалив уряд у середу.

Метою законопроєкту, розробленого Міністерством енергетики, є приведення положень Кодексу у відповідність із законами про ринок електроенергії та про теплопостачання шляхом врегулювання питань, пов’язаних зі здійсненням держнагляду за технічним станом та організацією експлуатації енергообладнання та мереж, зазначається до пояснювальної записки до законопроєкту.

Згідно з документом, це сприятиме забезпеченню надійного та сталого функціонування сфер електроенергетики та теплопостачання. Крім того, зокрема, наголошується на необхідності перегляду розмірів штрафів за порушення в цих сферах, оскільки вони не відповідають сучасним вимогам і не несуть каральної функції. Таким чином, законопроєкт уточнює перелік порушень, а також запроваджує збільшені штрафи на повторні аналогічні порушення протягом року.

Так, за порушення нормативних актів з технічної експлуатації обладнання та мереж у сферах енергетики та теплопостачання пропонується штраф на рівні від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, водночас як у чинному Кодексі максимальний штраф становить 10 неоподатковуваних мінімумів. Водночас повторне порушення протягом року вже оподатковуватиметься штрафом від 10 до 20 н.м. За невиконання вимог Держінспекції з енергонагляду вперше буде штраф від 10 до 20 н.м., за повторне – від 20 до 50 н.м. У чинному кодексі максимальний штраф за порушення складає 10 н.м. Такі штрафи встановлені як для підприємств електроенергетики, так і для теплопостачання.