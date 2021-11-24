Уряд сформував делегацію для участі у заходах Енергоспівтовариства

Обновлено: Ноябрь 24, 2021. Тэги: ,

Уряд сформував делегацію для участі у заходах Енергоспівтовариства

Кабінет міністрів сформував делегацію для участі у заходах Енергетичного Співтовариства для затвердження її президентом України.

Про це повідомляє Енергореформа.

Відповідне рішення щодо погодження проєкту розпорядження глави держави прийнято на засіданні уряду 24 листопада.

За ініціативою міністра енергетики Германа Галущенка, проєкт узгоджено з техніко-юридичними правками щодо включення до складу делегації радника прем’єр-міністра, прізвища якого він не вказав.

Згідно з проєктом розпорядження, до складу делегації, окрім Галущенка як голови делегації, увійшли заступник міністра енергетики з євроінтеграції Ярослав Демченков, держексперт з європейської та євроатлантичної інтеграції Міненерго та радник міністра Олександр Харченко, а також член Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та Ольга Бабій, перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Лозінський. У записці пояснення до проєкту вказується, що з 29 по 30 листопада пройдуть 19-те засідання Ради міністрів ЄС і 62-е засідання Постійної групи високого рівня ЄС. На цих засіданнях планується в тому числі ухвалення дорожньої карти Енергоспівтовариства з декарбонізації, обговорення його бюджету на наступні два роки, вибори директора його Секретаріату, обговорення ходу запровадження договору про Енергоспівтовариство, а також внесення до обов’язкових у рамках ЄС низки актів законодавства Євросоюзу. Україна набула статусу повноправного члена ЄС 1 лютого 2011 року.

«Термінал» писав, Україна та Енергоспівтовариство обговорили стабілізацію українського енергоринку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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