Уряд сформував делегацію для участі у заходах Енергоспівтовариства

Кабінет міністрів сформував делегацію для участі у заходах Енергетичного Співтовариства для затвердження її президентом України.

Про це повідомляє Енергореформа.

Відповідне рішення щодо погодження проєкту розпорядження глави держави прийнято на засіданні уряду 24 листопада.

За ініціативою міністра енергетики Германа Галущенка, проєкт узгоджено з техніко-юридичними правками щодо включення до складу делегації радника прем’єр-міністра, прізвища якого він не вказав.

Згідно з проєктом розпорядження, до складу делегації, окрім Галущенка як голови делегації, увійшли заступник міністра енергетики з євроінтеграції Ярослав Демченков, держексперт з європейської та євроатлантичної інтеграції Міненерго та радник міністра Олександр Харченко, а також член Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та Ольга Бабій, перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Лозінський. У записці пояснення до проєкту вказується, що з 29 по 30 листопада пройдуть 19-те засідання Ради міністрів ЄС і 62-е засідання Постійної групи високого рівня ЄС. На цих засіданнях планується в тому числі ухвалення дорожньої карти Енергоспівтовариства з декарбонізації, обговорення його бюджету на наступні два роки, вибори директора його Секретаріату, обговорення ходу запровадження договору про Енергоспівтовариство, а також внесення до обов’язкових у рамках ЄС низки актів законодавства Євросоюзу. Україна набула статусу повноправного члена ЄС 1 лютого 2011 року.

«Термінал» писав, Україна та Енергоспівтовариство обговорили стабілізацію українського енергоринку.