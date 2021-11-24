Хмельницьку АЕС перевіряють представники міжнародної страхової інспекції

На Хмельницькій АЕС 23 листопада поточного року розпочали роботу представники міжнародної страхової інспекції Ядерного страхового пулу (ЯСП).

Про це повідомили в пресслужбі ХАЕС.

«У рамках нинішнього візиту ми сподіваємось пересвідчитись, що на ХАЕС здійснюються необхідні заходи з безпеки, а також ознайомитися із модернізацією та реконструкцією, які впроваджені за останні чотири роки», — наголосив представник страхового пулу Великої Британії Валері Мартел.

За його словами, у 2017 році вже була проведена перевірка Хмельницької АЕС, під час якої міжнародні представники переконались, що атомна електростанція безпечно експлуатується і є надійним постачальником електроенергії в Україні.

Під час цьогорічної інспекції міжнародні фахівці визначатимуть усі можливі страхові ризики на Хмельницькій АЕС. Результати роботи інспекції будуть представлені пізніше у заключному звіті.

16 листопада на Хмельницькій АЕС розпочали роботу експерти Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують АЕС (ВАО АЕС-МЦ).

Читайте в «Терміналі», на Хмельницькій АЕС розпочалася повторна партнерська перевірка Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій (ВАО АЕС), яка триватиме до 12 листопада.

