2021-11-25: Ціни на нафту змінюються незначно і різноспрямовано

Обновлено: Ноябрь 25, 2021. Тэги: , ,

2021-11-25: Ціни на нафту змінюються незначно і різноспрямовано

Ціни на нафту стабільні в четвер, трейдери оцінюють дані про запаси в США і чекають відповідних кроків ОПЕК+ після рішення США і ряду інших країн про продаж нафти зі стратегічних резервів.

Передає Investing.

Раніше на цьому тижні президент США Джо Байден оголосив про намір країни продати 50 млн барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву (SPR), скоординувавши цей крок з Китаєм, Японією, Індією, Південною Кореєю і Великобританією. Сукупний обсяг нафти, який планують реалізувати ці країни, складе не менше 71 млн барелів, що відповідає приблизно 74% середньоденного споживання нафти в усьому світі в 2021 році, відзначають експерти ING.

Лідери Альянсу ОПЕК+ — Саудівська Аравія і Росія — розглядають можливість припинення нарощування видобутку нафти після рішення США та інших держав про продаж сировини з резервів, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Вартість січневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:33 за Киэвом у четвер становить $82,35 за барель, що на $0,10 (0,12%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подешевшали на $ 0,06 (0,1%) — до $82,25 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися на $0,05 (0,06%) — до $78,34 за барель. До закриття торгів у середу вартість цих контрактів опустилася на $ 0,11 (0,1%) і склала $78,39 за барель.

Раніше Термінал писав, що нафта слабо дорожчає після суттєвого стрибка цін напередодні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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