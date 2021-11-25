2021-11-25: Ціни на нафту змінюються незначно і різноспрямовано

Ціни на нафту стабільні в четвер, трейдери оцінюють дані про запаси в США і чекають відповідних кроків ОПЕК+ після рішення США і ряду інших країн про продаж нафти зі стратегічних резервів.

Передає Investing.

Раніше на цьому тижні президент США Джо Байден оголосив про намір країни продати 50 млн барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву (SPR), скоординувавши цей крок з Китаєм, Японією, Індією, Південною Кореєю і Великобританією. Сукупний обсяг нафти, який планують реалізувати ці країни, складе не менше 71 млн барелів, що відповідає приблизно 74% середньоденного споживання нафти в усьому світі в 2021 році, відзначають експерти ING.

Лідери Альянсу ОПЕК+ — Саудівська Аравія і Росія — розглядають можливість припинення нарощування видобутку нафти після рішення США та інших держав про продаж сировини з резервів, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Вартість січневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:33 за Киэвом у четвер становить $82,35 за барель, що на $0,10 (0,12%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подешевшали на $ 0,06 (0,1%) — до $82,25 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися на $0,05 (0,06%) — до $78,34 за барель. До закриття торгів у середу вартість цих контрактів опустилася на $ 0,11 (0,1%) і склала $78,39 за барель.

Раніше Термінал писав, що нафта слабо дорожчає після суттєвого стрибка цін напередодні.