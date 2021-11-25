На Хмельницькій АЕС завершено місію технічної підтримки ВАО АЕС

15-23 листопада на Хмельницькій АЕС працювали експерти Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують АЕС (ВАО АЕС-МЦ). Представники місії технічної підтримки здійснили контроль та оцінили стан обладнання на ХАЕС.
Повідомляє сайт ХАЕС.
У рамках місії експерти розглянули питання технічного супроводу обладнання і систем, порядок і періодичність проведення обходів обладнання та систем персоналом інженерної підтримки, здійснили аналіз тенденцій зміни параметрів, що характеризують стан обладнання.
Підсумовуючи результати місії технічної підтримки, керівник команди експертів, радник ВАО АЕС-МЦ Іван Гончаров відзначив професіоналізм керівництва та інженерно-технічного персоналу, а також значні зрушення у вирішенні цих питань: «На всіх рівнях управління персоналом існує розуміння важливості інженерно-технічної підтримки. Про зацікавленість керівництва у проведенні спостережень і обходів свідчать безпосередні записи директора ХАЕС у базі даних. З таким персоналом, як на Хмельницькій АЕС, можна вирішувати будь-які завдання».
За підсумками роботи місії окреслені проблемні питання та надані відповідні рекомендації.
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