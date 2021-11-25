Росія залишається основним постачальником вугілля в Україну

У жовтні 2021 року у порівнянні з жовтнем 2020 року імпорт вугілля збільшився у 2,1 раза, або на 119,927 млн доларів, до 229,856 млн доларів. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
Передають Українські Новини.
У січні-жовтні 2021 року у порівнянні з січнем-жовтнем 2020 року імпорт вугілля збільшився на 21,6%, або на 308,995 млн доларів, до 1 741,084 млн доларів, експорт — у 4,3 раза, або на 0,613 млн доларів, до 0,8 млн доларів.
Імпорт/експорт вугілля у жовтні, млн доларів:
|Імпорт
|Експорт
|жовтень 2021
|жовтень 2020
|січень-жовтень 2021
|січень-жовтень 2020
|жовтень 2021
|жовтень 2020
|січень-жовтень 2021
|січень-жовтень 2020
|Всього
|229,856
|109,929
|1 741,084
|1 432,089
|0,000
|0,024
|0,800
|0,187
|Росія
|179,825
|73,574
|1 141,029
|869,797
|-
|-
|-
|-
|США
|10,200
|27,152
|322,306
|427,945
|-
|-
|-
|-
|Казахстан
|29,932
|8,826
|195,420
|96,257
|-
|-
|-
|-
|Інші
|9,899
|0,377
|82,329
|38,090
|0,000
|-
|0,007
|-
|Словаччина
|-
|-
|-
|-
|0,000
|-
|0,768
|-
|Угорщина
|-
|-
|-
|-
|0,000
|0,004
|0,018
|0,004
|Білорусь
|-
|-
|-
|-
|0,000
|-
|0,007
|-
|Молдова
|-
|-
|-
|-
|-
|0,020
|-
|0,027
|Польща
|-
|-
|-
|-
|-
|0,000
|-
|0,15
Раніше Термінал писав, що Центренерго планує доставляти вугілля морським шляхом.