Рубрика | Торговля, Украина

Росія залишається основним постачальником вугілля в Україну

Обновлено: Ноябрь 25, 2021. Тэги: ,

Росія залишається основним постачальником вугілля в Україну

У жовтні 2021 року у порівнянні з жовтнем 2020 року імпорт вугілля збільшився у 2,1 раза, або на 119,927 млн доларів, до 229,856 млн доларів. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Передають Українські Новини.

У січні-жовтні 2021 року у порівнянні з січнем-жовтнем 2020 року імпорт вугілля збільшився на 21,6%, або на 308,995 млн доларів, до 1 741,084 млн доларів, експорт — у 4,3 раза, або на 0,613 млн доларів, до 0,8 млн доларів.

Імпорт/експорт вугілля у жовтні, млн доларів:

Імпорт Експорт
жовтень 2021 жовтень 2020 січень-жовтень 2021 січень-жовтень 2020 жовтень 2021 жовтень 2020 січень-жовтень 2021 січень-жовтень 2020
Всього 229,856 109,929 1 741,084 1 432,089 0,000 0,024 0,800 0,187
Росія 179,825 73,574 1 141,029 869,797 - - - -
США 10,200 27,152 322,306 427,945 - - - -
Казахстан 29,932 8,826 195,420 96,257 - - - -
Інші 9,899 0,377 82,329 38,090 0,000 - 0,007 -
Словаччина - - - - 0,000 - 0,768 -
Угорщина - - - - 0,000 0,004 0,018 0,004
Білорусь - - - - 0,000 - 0,007 -
Молдова - - - - - 0,020 - 0,027
Польща - - - - - 0,000 - 0,15

Раніше Термінал писав, що Центренерго планує доставляти вугілля морським шляхом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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