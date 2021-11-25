Україна за 30 років протранзитувала до Європи понад 3 трильйонів кубів газу – ОГТСУ

Україна за понад 30 років протранзитувала до країн Європи більше трьох трильйонів кубометрів газу, що відповідає фактично річному споживанню блакитного палива усіма країнами світу.



Про це пише пресслужба ОГТСУ.

«Безперервний транзит до Європи нашою ГТС був і залишається прикладом успішної співпраці з партнерами та запорукою довгострокової енергетичної безпеки Європейського союзу. Україна завжди в повному обсязі виконувала свої зобов`язання по транзиту блакитного палива європейським споживачам, навіть в періоди відвертого політичного тиску з боку Російської Федерації на початку 2009 року, або під час військової агресії РФ 2014 року», — йдеться у повідомленні.

В ОГТСУ зауважили, що Україна завжди в повному обсязі виконувала свої зобов`язання по транзиту блакитного палива європейським споживачам, навіть у періоди відвертого політичного тиску з боку РФ на початку 2009 року та під час військової агресії.

Читайте в «Терміналі», ОГТСУ: Обсяг щоденного транзиту російського газу через Україну повернувся до контрактних обсягів.