Україна за 30 років протранзитувала до Європи понад 3 трильйонів кубів газу – ОГТСУ

Обновлено: Ноябрь 25, 2021. Тэги: , ,

Україна за 30 років протранзитувала до Європи понад 3 трильйонів кубів газу – ОГТСУ

Україна за понад 30 років протранзитувала до країн Європи більше трьох трильйонів кубометрів газу, що відповідає фактично річному споживанню блакитного палива усіма країнами світу.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

«Безперервний транзит до Європи нашою ГТС був і залишається прикладом успішної співпраці з партнерами та запорукою довгострокової енергетичної безпеки Європейського союзу. Україна завжди в повному обсязі виконувала свої зобов`язання по транзиту блакитного палива європейським споживачам, навіть в періоди відвертого політичного тиску з боку Російської Федерації на початку 2009 року, або під час військової агресії РФ 2014 року», — йдеться у повідомленні.

В ОГТСУ зауважили, що Україна завжди в повному обсязі виконувала свої зобов`язання по транзиту блакитного палива європейським споживачам, навіть у періоди відвертого політичного тиску з боку РФ на початку 2009 року та під час військової агресії.

Читайте в «Терміналі», ОГТСУ: Обсяг щоденного транзиту російського газу через Україну повернувся до контрактних обсягів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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