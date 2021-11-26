2021-11-26: Ціни на нафту в коррекції, Brent торгується по $82 за барель

Ціни на нафту опускаються більш ніж на 2% у ході торгів у п’ятницю на тлі побоювань про надлишок пропозиції, після того, як низка країн вивільнила нафту з резервів, а також тривог щодо послаблення попиту через виявлення нового варіанту коронавірусу.

Про це пише Investing.com.

Вартість січневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:44 кск становила $80,14 за барель, що на $2,08 (2,53%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $0,04 (0,03%) – до $82,22 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $76,02 за барель, що на $2,37 (3,02%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії.

На час закриття торгів у четвер вартість цих контрактів опустилася на $0,11 (0,14%) і склала $78,39 за барель.

Як повідомлялося раніше, Індія погодилася вивільнити 5 млн барелів нафти зі стратегічних запасів. «Індія неодноразово висловлювала побоювання з приводу штучного коригування нафтовиробниками пропозиції нафти нижче за рівні попиту, що призводить до зростання цін і негативних наслідків, що випливають звідси», — йдеться в заяві міністерства нафти і природного газу. Вивільнення сировини з резервів «відбувається одночасно і в умовах консультацій з іншими великими споживачами енергоносіїв», зазначили у відомстві.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден оголосив про намір країни продати 50 млн барелів зі стратегічного нафтового резерву (SPR), скоординувавши цей крок із Китаєм, Японією, Індією, Південною Кореєю та Великобританією. Сукупний обсяг нафти, який планують реалізувати ці країни, складе не менше 71 млн. барелів, що відповідає приблизно 74% середньоденного споживання у всьому світі в 2021 році, зазначають експерти ING. Тим часом фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) збирають інформацію про штам коронавірусу COVID-19, який почав розповсюджуватись у ПАР та деяких інших країнах, завила технічний керівник ВООЗ з проблеми COVID-19 Марія Ван Керкхові. За словами Ван Керкхові, «кілька днів піде на те, щоб визначити, який вплив може вплинути на штам, а також — наскільки ефективні проти нього вакцини». «За цим штамом потрібно буде стежити, він – причина для занепокоєння», – додала вона.