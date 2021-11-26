2021-11-26: Ціни на нафту в коррекції, Brent торгується по $82 за барель

Обновлено: Ноябрь 26, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-11-26: Ціни на нафту в коррекції, Brent торгується по $82 за барель

Ціни на нафту опускаються більш ніж на 2% у ході торгів у п’ятницю на тлі побоювань про надлишок пропозиції, після того, як низка країн вивільнила нафту з резервів, а також тривог щодо послаблення попиту через виявлення нового варіанту коронавірусу.

Про це пише Investing.com.

Вартість січневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:44 кск становила $80,14 за барель, що на $2,08 (2,53%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $0,04 (0,03%) – до $82,22 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $76,02 за барель, що на $2,37 (3,02%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії.

На час закриття торгів у четвер вартість цих контрактів опустилася на $0,11 (0,14%) і склала $78,39 за барель.

Як повідомлялося раніше, Індія погодилася вивільнити 5 млн барелів нафти зі стратегічних запасів. «Індія неодноразово висловлювала побоювання з приводу штучного коригування нафтовиробниками пропозиції нафти нижче за рівні попиту, що призводить до зростання цін і негативних наслідків, що випливають звідси», — йдеться в заяві міністерства нафти і природного газу. Вивільнення сировини з резервів «відбувається одночасно і в умовах консультацій з іншими великими споживачами енергоносіїв», зазначили у відомстві.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден оголосив про намір країни продати 50 млн барелів зі стратегічного нафтового резерву (SPR), скоординувавши цей крок із Китаєм, Японією, Індією, Південною Кореєю та Великобританією. Сукупний обсяг нафти, який планують реалізувати ці країни, складе не менше 71 млн. барелів, що відповідає приблизно 74% середньоденного споживання у всьому світі в 2021 році, зазначають експерти ING. Тим часом фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) збирають інформацію про штам коронавірусу COVID-19, який почав розповсюджуватись у ПАР та деяких інших країнах, завила технічний керівник ВООЗ з проблеми COVID-19 Марія Ван Керкхові. За словами Ван Керкхові, «кілька днів піде на те, щоб визначити, який вплив може вплинути на штам, а також — наскільки ефективні проти нього вакцини». «За цим штамом потрібно буде стежити, він – причина для занепокоєння», – додала вона.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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