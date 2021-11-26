ГарПок не зможе витрачати кошти «зелених» єврооблігацій не за призначенням

Обновлено: Ноябрь 26, 2021. Тэги: ,

ГарПок не зможе витрачати кошти «зелених» єврооблігацій не за призначенням

Залишок коштів «зелених» єврооблігацій 3,04 млрд грн, які утримуються на рахунках ДП «Гарантований покупець», повинні бути використані виключно на погашення боргів перед всіма виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел.

Про це йдеться в постанові Господарського суду Києва від 22 листопада.

«Обмеження ДП «Гарантований покупець» у способі використання коштів, перерахованих йому в межах виконання постанови КМУ №1049 (про державні гарантії на єврооблігації – прим.), є нічим іншим як публічним обтяженням коштів, спрямованих на погашення заборгованостей перед виробниками ВДЕ та наявність якої (її розмір) враховувалась при визначені необхідних обсягів залучення коштів шляхом випуску та розміщення «зелених» облігацій», — йдеться в рішенні суду від 22 листопада.

Відтак Господарський суд міста Києва не побачив необхідності в додатковому обтяженні цих коштів у вигляді арешту.

«Судом встановлено що кошти, спрямовані на погашення заборгованості перед виробниками електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф, за визначений в заяві період її нарахування, є обтяженими», — йдеться постанові суду.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Читайте також в «Терміналі», «Укренерго» розміщує 5-річні «зелені» єврооблігації на $825 млн під 6,875%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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