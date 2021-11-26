Міненергетики затверджено прогнозний баланс електроенергії на 2022

Обновлено: Ноябрь 26, 2021. Тэги: ,

Міненергетики затверджено прогнозний баланс електроенергії на 2022

Міністерством енергетики затверджено прогнозний баланс електроенергії на наступний рік.

Про це пише пресслужба міністерства.

«Новий прогнозний баланс на 2022 рік передбачає збільшення виробництва електричної енергії на 2,5% — до 161 мільярд кВтгод», – зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

52% електроенергії в країні має виробити атомна генерація — майже 84 млрд кВтгод. При цьому у січні-лютому 2022 року навантаження на АЕС зросте майже на 22% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Обсяг відновлюваної енергетики у прогнозному балансі на 2022 рік також збільшено на 21% у порівнянні з 2021 роком. Він складе до 15 млрд кВтгод.
Теплові електростанції у 2022 році мають виробити 42 млрд кВтгод, ТЕЦ та когенерація – 9,8 млрд кВтгод, ГЕС та ГАЕС – сумарно 8,6 млрд кВтгод.
На сьогодні основне навантаження в енергосистемі України несе атомна генерація. Станом на 26 листопада з 15 атомних енергоблоків працюють 13 з навантаженням близько 12 тис. МВт.

Теплова генерація забезпечена необхідним енергоресурсом для балансування енергосистеми.

«Вугілля постачається ритмічно. Обсяг постачання протягом листопада має скласти близько 1,8 млн тонн вугілля, з яких понад 1,5 млн тонн – вугілля власного видобутку, а близько 300 тис. тонн – імпортоване»,- зазначив Юрій Власенко.
Прогнозний баланс можна переглянути за посиланням

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245605720&cat_id=245183250

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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