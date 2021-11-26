Опалювальний сезон в Україні триває у нормальному режимі — Нафтогаз

Обновлено: Ноябрь 26, 2021. Тэги: ,

Опалювальний сезон в Україні триває у нормальному режимі — Нафтогаз

Опалювальний сезон в Україні триває у нормальному режимі, споживачі отримують газ для побутових потреб попри всю критику та політичні маніпуляції. Про це заявив Директор з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України» Максим Білявський.

Повідомляє Нафтогаз.

«За перший місяць опалювального сезону можна сказати, що він відбувається у нормальному режимі. Крім того, усі побутові споживачі безперебійно отримують газ за доступними цінами, цей газ забезпечує національна компанія. Ціна на газ для значної частки населення навіть знизилась на 12% у жовтні-листопаді завдяки змінам на ринку, які проводить Нафтогаз. При цьому завдяки діям Нафтогазу вдалось запобігти потенційним втратам держави від перепродажу газу, який видобуває національна компанія, у розмірі до 5,3 млрд грн у жовтні. Якщо ж порахувати до закінчення опалювального сезону, завдяки цим змінам з-під ризику виведено величезну суму можливих втрат для держави: понад 110 млрд грн. Це – результат роботи балансуючої групи, створеної за ініціативи Нафтогазу, яка об’єднала понад 50 газопостачальних компаній», — наголосив Максим Білявський.

За його словами, створення балансуючої групи зробило ситуацію на ринку газу більш прозорою та чесною. Але Нафтогаз на цьому не зупиняться і продовжує вирішувати проблеми в газовому секторі. Однією з таких проблем є контракт між Нафтогазом та компанією «ЙЕ Енергія», яку пов’язують із Дмитром Фірташем.

«Угода із зазначеною компанією була підписана за попереднього керівництва Нафтогазу, і вона викликає багато проблем. В угоді було зафіксовано низьку ціну газу (7,42 грн за куб. м), при цьому на завищений обсяг природного газу в розмірі 6 млрд кубометрів. Головне, структура контрактних відносин не містила обмеження постачання природного газу виключно для побутових споживачів. Тобто контракти не забороняли брати газ і продавати куди завгодно. Таким чином, надлишковий ресурс компанія Фірташа мала можливість реалізувати промисловим споживачам за ринковою ціною», — заявив Максим Білявський.

За таких умов ТОВ «ЙЕ Енергія» або інша газопостачальна компанія могла взагалі не постачати газ населенню і просто перепродавати ці обсяги на ринку. Водночас, Національна компанія «Нафтогаз України» через механізм постачальника останньої надії (ПОН) вимушена була б забезпечувати газом побутових споживачів, від яких відмовився постачальник. Це могли би бути колосальні втрати для національної компанії та держави відповідно.

Читайте у Терміналі: Нафтогаз забезпечує газом понад 7,2 тис. бюджетних установ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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