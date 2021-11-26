У МВФ сказали, скільки грошей Україна втрачатиме через «Північний потік-2»

Через газопровід «Північний потік-2» щорічні доходи України від надання у використання своєї газотранспортної системи знизяться приблизно на 1,2 мільярда доларів уже до 2024 року.

Про це йдеться у звіті МВФ щодо України.

Так, упродовж останніх 5 років Україна щорічно отримувала в середньому понад 2,5 мільярда доларів за надання «Газпрому» своїх газопроводів.

МВФ очікує, що у 2021 році транзитні збори будуть приблизно на 40% меншими, ніж за останні роки, а після старту роботи «Північного потоку-2» обсяг газу, який проходить через Україну, може ще зменшитися.

Після цього, прогнозує МВФ, доходи України від транзиту можуть знизитися навіть до 1,2 мільярда доларів щороку.

Німецький регулятор призупинив процес сертифікації Nord Stream 2 AG, а також задовольнив запит ТОВ «Оператор ГТС України» щодо участі у цій процедурі. В результаті у РФ прийняли рішення створити дочірню компанію відповідно до норм законодавства Німеччини, яка стане власником та оператором німецької частини газопроводу.

Російський газовий монополіст Газпром 10 вересня оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Він побудований з Росії до Німеччини в обхід України по дну Балтійського моря. Єдиним акціонером проєкту є Газпром.

«Термінал» писав, Ф’ючерси на газ з поставкою в грудні на нідерландський хаб TTF підскочили на 8,5% у відповідь на нові санкції Вашингтона проти газопроводу «Північний потік-2″.