У МВФ сказали, скільки грошей Україна втрачатиме через «Північний потік-2»

Обновлено: Ноябрь 26, 2021. Тэги: ,

У МВФ сказали, скільки грошей Україна втрачатиме через «Північний потік-2»
Через газопровід «Північний потік-2» щорічні доходи України від надання у використання своєї газотранспортної системи знизяться приблизно на 1,2 мільярда доларів уже до 2024 року.

Про це йдеться у звіті МВФ щодо України.

Так, упродовж останніх 5 років Україна щорічно отримувала в середньому понад 2,5 мільярда доларів за надання «Газпрому» своїх газопроводів.

МВФ очікує, що у 2021 році транзитні збори будуть приблизно на 40% меншими, ніж за останні роки, а після старту роботи «Північного потоку-2» обсяг газу, який проходить через Україну, може ще зменшитися.

Після цього, прогнозує МВФ, доходи України від транзиту можуть знизитися навіть до 1,2 мільярда доларів щороку.

Німецький регулятор призупинив процес сертифікації Nord Stream 2 AG, а також задовольнив запит ТОВ «Оператор ГТС України» щодо участі у цій процедурі. В результаті у РФ прийняли рішення створити дочірню компанію відповідно до норм законодавства Німеччини, яка стане власником та оператором німецької частини газопроводу.

Російський газовий монополіст Газпром 10 вересня оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Він побудований з Росії до Німеччини в обхід України по дну Балтійського моря. Єдиним акціонером проєкту є Газпром.

«Термінал» писав, Ф’ючерси на газ з поставкою в грудні на нідерландський хаб TTF підскочили на 8,5% у відповідь на нові санкції Вашингтона проти газопроводу «Північний потік-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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