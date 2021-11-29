2021-11-29: Ціни на нафту відновлюються після крутого піке

Обновлено: Ноябрь 29, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-11-29: Ціни на нафту відновлюються після крутого піке

Ціни на нафту різко підвищуються під час торгів у понеділок після обвалу за підсумками попередньої сесії.

Тиск на котирування наприкінці минулого тижня виявили побоювання щодо послаблення попиту через виявлення нового штаму коронавірусу в Південній Африці, пише Investing.com.

У п’ятницю міністр охорони здоров’я Південноафриканської республіки Джо Фаала повідомив журналістам про швидке розповсюдження в деяких регіонах країни нового варіанта коронавірусної інфекції, який отримав позначення B.1.1.529. Він був виявлений також у сусідній Ботсвані, додав Фаала. Пізніше випадки захворювання на новий штам були виявлені у двох туристів, які повернулися з африканських країн до Гонконгу та Ізраїлю. При цьому новий штам виявлено у той час, коли європейські країни борються з новою хвилею захворюваності на COVID-19. Раніше Австрія оголосила про введення локдауну, Німеччина та Нідерланди ввели обмеження для осіб, які не зробили щеплення від COVID-19.

Відновленню цін на нафту у понеділок сприяють очікування агресивних заходів ОПЕК+ у відповідь на понижувальний тиск на ринок, пише Trading Economics.

Організація вже пересунула заплановану зустріч із вівторка на четвер, щоб мати більше часу для оцінки наслідків нового варіанта коронавірусу для світової економіки та попиту на нафту. При цьому учасники ринків припускають, що ОПЕК може скоротити видобуток замість запланованого нарощування.

Вартість січневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:21 кск становить $74,98 за барель, що на $2,26 (3,11%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подешевшали на $9,5 (11,6%) – до $72,72 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час зросла на $2,58 (4,34%) — до $70,93 за барель. До закриття торгів у п’ятницю вартість цих контрактів опустилася на $10,24 (13,1%) і становила $68,15 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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